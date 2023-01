Reciben los Jonas Brothers estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

En medio de ovaciones de sus seguidoras, Jonas Brothers recibieron estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, la tarde de este 30 de enero.

Introducidos por la directora de la Cámara de Comercio de Hollywood, Lupita Sánchez Cornejo, los músicos estadunidenses Nick, Joe y Kevin Jonas, recibieron la estrella número 2745 de la categoría Recording.

Previo a los discursos de agradecimiento y entrega del sitio, Sánchez Cornejo compartió una breve semblanza y logros de la agrupación, que comenzó su carrera en los años 2000 y son reconocidos como estrellas del pop y artistas multiplatino, tanto de forma individual como unidad.

Asimismo, mencionó sus exitosas producciones musicales: ´It´s About Time´ (2006), ´Jonas Brothers´ (2007), ´A Little Bit Longer´ (2008) y ´Lines, Vines and Trying Times´, que significó su última producción como grupo y que dio pie a lanzamientos solistas de sus integrantes.

Tras mencionar sus logros musicales, televisivos y cinematográficos, los productores Monte y Avery Lipman, fundadores de Republic Records; el productor, cantautor y vocalista de la banda One Republic, Ryan Tedder, y el cantante Jon Bellion, compartieron emotivos discursos sobre la agrupación.

Agradecimientos

Después de las intervenciones, los hermanos Jonas dirigieron unas palabras a su familia, amigos y seguidores.

"Es el testimonio del amor y apoyo de fans, familia y amigos que han estado con nosotros en cada paso", expresó Kevin sobre la estrella.

"Estamos muy agradecidos de todos los que han hecho esto posible, nuestra compañía, management, medios y principalmente nuestros fans", aseguró el cantante, quien agradeció especialmente a su esposa Danielle, sus hijas y sus hermanos.

"Nick y Joe, no habría estado aquí sin ustedes", bromeó.

Por su parte, Joe Jonas destacó que la trayectoria de Jonas Brothers ha sido "un viaje salvaje" y que la agrupación se encuentra agradecida por compartir "esta pasión a la música por tanto tiempo con el mundo."

"Hemos tenido altas y bajas, pero en todo nos hemos mantenido hermanos y con pasión a la música", afirmó y extendió agradecimiento a su esposa, la actriz Sophie Turner, a la par de sus congéneres.

"Honestamente ha sido un gran viaje y espero que podamos seguir aquí 30 años más, porque esto es solo el comienzo", subrayó.

Asimismo, Nick agradeció a sus padres y a su hermano Franklin, a la par de su esposa, la actriz Priyanka Chopra y a su hija Malti, quien tuvo su primera aparición pública, y a su equipo de producción.

"Kevin, Joe, no me quiero emocionar, podemos hacerlo después, pero los amo mucho y estoy contento que cuando decidimos no hacer esto más, cambiamos de parecer juntos", destacó.

Nuevo álbum

Al concluir los agradecimientos, el trío compartió un anuncio especial, ya que confirmaron el lanzamiento de su próxima producción discográfica, ´The Album´.

"Estamos emocionados de anunciar hoy que nuestro álbum, ´The Album´, saldrá el 5 de mayo y no podemos esperar verlos de gira más tarde este año", agregó Nick.

Después del acto protocolario, el grupo se tomó fotos con la distinción, así como con sus respectivas familias.