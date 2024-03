¡"Reaparece" Daniel Bisogno! Esto dice sobre su estado de salud

Luego de salir del hospital, tras permanecer varias semanas hospitalizado, Daniel Bisogno ´reapareció´ en Ventaneando, programa que conduce junto a Pati Chapoy, Pedro Sola, Mónica Castañeda, Rosario Murrieta, Linet Puente y Ricardo Manjarrez.

A través de un audio enviado a sus compañeros, ´El Muñe´ habló sobre su estado de salud y el proceso de recuperación que ha llevado tras su salida del hospital, lo que tranquilizó a todos sus fans, quienes no tenían noticias claras sobre cómo se encontraba el conductor.

De acuerdo con lo revelado por Daniel Bisogno en dicho audio, aún sigue con las terapias, que poco a poco lo han ayudado a rehabilitarse, pues todavía no recupera al cien por ciento la movilidad, lo que le impide poder desplazarse de un lugar a otro.

"Yo aquí, en recuperación, aquí en la casa. Todo el día son terapias, pero me he recuperado bastante bien para todo. Aquí estoy. Todavía desplazarme no puedo, porque no puedo subir la escalera. Fueron muchos días intubado. Estoy ya moviéndome casi al 100, pero todavía me falta un poco", explicó.

El presentador de Tv Azteca indicó que, al menos por ahora, se mantendrá reposando en su casa, motivo por el cual los seguidores de Ventaneando no podrán verlo en las emisiones del programa durante algún tiempo más, hasta que el médico así lo estipule.

"Aunque estoy mejor que las otras veces, creo yo, todavía estoy flaquito", dijo, y agradeció a Pati Chapoy todo el apoyo que le ha dado desde que fue ingresado al hospital.

Luego de las primeras declaraciones de Daniel Bisogno, a través de redes sociales sus fans le desearon una pronta recuperación y enviaron oraciones en favor del también actor.