Rauw Alejandro lanza canción dedicada a Rosalía ¿Arrepentido?

Una de las rupturas más tristes de la industria musical, sin duda alguna es la de Rosalía y Rauw Alejandro, quienes alrededor de tres años, compartieron su romance en las redes sociales y hoy, a más de uno nos dejan un vacío existencial, acerca del amor.

Dentro de las rupturas del medio, este 2023 ha estado marcado por varias, tenemos la de Shakira y Piqué, Ricky Martín y Jwan Joseph, Sofía Vergara y Joe Manganiello, Tini Stoessel y así varias.

La pareja, formada por el cantante puertorriqueño y la artista catalana rompió su relación a finales de julio, hace apenas un par de semanas, cuando pocos meses antes habían anunciado sus planes de boda y aún cuando se mostraban tan ilusionados por el futuro.

Esos días los rumores sobre los motivos de su separación fueron incesantes, pero ellos intentaron atajarlos con sendos comunicados con un día de diferencia donde tampoco explicaban demasiado, pero en los que ambos demostraban que preferían el silencio.

¿Rauw se despide de la "Motomami"?

Hace un día, Rauw Alejandro sorprendió a su público por lanzar de sorpresa una canción, supuestamente dedicada a Rosalía y donde niega rotundamente los rumores acerca de una infidelidad por su parte, dando a entender que él no quería acabar la relación, que la echa de menos.

Hayami Hana - la canción de Rauw a Rosalía

El título causó extrañeza, como dejando algún mensaje oculto que tal vez y solo tal vez, ellos pudieran entender. El título está en japonés y significa "Flor rara y hermosa". Algunos detalles importantes que surgen en esta canción, es que el cantante firma con su nombre real, Raúl, y no como su nombre artístico "Rauw"

En este mensaje para Rosalía, expone sus razones acerca de la ruptura, a la que no llama por su nombre de pila, pero cuya identidad es evidente, ya no solo por el escaso tiempo transcurrido desde la ruptura y que deja ver que los sentimientos están a flor de piel, sino porque se refiere a ella como Motomami, habla de su disco Los Ángeles, de sus premios Grammy, de que lleva su nombre tatuado o de su casa juntos. El artista afirma que le mueven sus ganas de escribirle, pero que "aquí no hay rencores, esto no es un reclamo"; que todavía siente algo por ella ("Hoy te dejo de escribir, no de querer"), y también quiere advertir de algo para acallar rumores: "Yo seré muchas cosas, pero nunca infiel".

¿Sin rencores?

La canción dedicada a Rosalía, no fue la única sorpresa que lanzó Rauw, pues dejó ver en sus redes sociales, que está dispuesto a superar a Rosalía, eliminando prácticamente todo su perfil, incluidas (casi) todas las imágenes de ella. Tan solo han quedado dos publicaciones en las que se les ve juntos: una, del 16 de abril, que incluye dos instantáneas del último videoclip que hicieron juntos, el de la canción ´Vampiros´. En él aún se puede ver el comentario que escribió en su día Rosalía: "Cuando tu novio tiene mejor piel que tú".