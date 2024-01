¿Quién es Kass Quezada y por qué se volvió viral?

La influencer y psicóloga oaxaqueña, Kass Quezada conocida como "Quesito oaxaqueño" anticipó hace unos meses una entrevista en el podcast de Un Tal Fredo, youtuber que recibe invitadas para platicar de relaciones tóxicas.

Aunque, tanto la influencer como Un Tal Fredo, señalaron que en su momento esa entrevista no pudo salir al público, pues ella recibió amenazas de su ex novio. Ahora que ha quedado resulta su situación legal, decidió contar su historia, volviéndose tendencia en minutos.









La influencer oaxaqueña, contó en el podcast la dolorosa experiencia de abuso y maltrato por parte de un exnovio durante su adolescencia.

Durante la entrevista, compartió detalles de su relación tóxica y la manipulación sufrida. Esta confesión llegó a oídos de su expareja, provocando un clima de intimidación y terror.

La influencer compartió las difíciles experiencias vividas con su ex pareja, incluyendo acoso en redes socialesy comportamientos sexuales perturbadores, destapando así una realidad muy distinta a la que mostraba en plataformas digitales.

La influencer detalló cómo su exnovio, poseedor de un marcado celo, controlaba su círculo social y sus comunicaciones, alejándola de amigos y familiares. Esta dinámica coercitiva incluyó burlas y descalificaciones durante episodios de vulnerabilidad emocional como ataques de pánico.

Kass Quezada rememoró que tuvo que culminar su relación con su exnovio para poder proseguir con sus estudios, perdiendo todo contacto con él durante nueve años. Sin embargo, una vez reiniciada la relación, descubrió que este había seguido su vida de cerca.

¿Quién es el ex novio de Kass Quezada?

Ante estas declaraciones, Kass prefirió mantener en reserva el nombre de su ex pareja, aunque los usuarios no dudaron en investigar sobre el, identificando a Ricardo Champ como posible ex novio de la influencer.









"Quesito oaxaqueño" suma más de un millón y medio de seguidores en plataformas como TikTok e Instagram, donde suele crear contenido con base en su vida cotidiana.