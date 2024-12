¿Quién es el prometido de Selena Gomez y cuánto costó el anillo que la tiene tan feliz?

La actriz y cantante Selena Gomez, de 32 años, sorprendió a sus seguidores el pasado 11 de noviembre al anunciar su compromiso con el productor musical Benny Blanco, de 36 años. Después de un año y medio de relación, la pareja ha decidido dar el siguiente paso en su historia de amor, que comenzó como una sólida amistad.

Selena, quien compartió la noticia con una romántica serie de fotografías en Instagram, expresó: "El para siempre comienza ahora...". Benny, en un comentario que derritió corazones, respondió: "¡Espera... esa es mi esposa!".

Un anillo digno de una reina del pop

Lo que ha dejado a todos boquiabiertos, además del compromiso, es el anillo que Benny le entregó a Selena. Diseñado por Lorel Diamonds, esta joya cuenta con un impresionante diamante de corte marquesa de 8 quilates, montado sobre una delicada banda pavé de oro amarillo.

Laura Taylor, experta en joyería, describe la pieza como "exquisita y atemporal", destacando su elegancia y la claridad excepcional del diamante, que podría alcanzar una calidad VVS1 y color D-F. El costo estimado del anillo supera el millón de dólares.

Una historia de amistad convertida en amor

Antes de ser pareja, Selena y Benny compartieron más de una década de amistad y colaboraciones musicales, trabajando en éxitos como "Same Old Love" y "I Can´t Get Enough". Fue Selena quien dio el primer paso, invitando a Benny a cenar.

Ambos han hablado sobre la tranquilidad que sienten en su relación. "Es el lugar más seguro en el que he estado", confesó Selena. Por su parte, Benny comentó: "Es increíble cómo tu pareja puede estar frente a ti todo el tiempo sin que lo notes hasta que tienes ese momento de claridad".

Con el apoyo de amigos como Taylor Swift, quien bromeó con ser dama de honor, y un amor que llegó cuando menos lo esperaban, esta pareja promete una boda de ensueño.