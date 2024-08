¿Quién es el padre del bebé que espera Karely Ruiz? Te decimos

La famosa creadora de contenido para adultos, Karely Ruiz, sorprendió a sus seguidores al anunciar que está esperando su primer bebé.

La noticia, que compartió a través de sus redes sociales el pasado 24 de agosto, dejó impactados a muchos, ya que Karely había mantenido en secreto detalles sobre su vida personal, a pesar de su gran popularidad en plataformas como OnlyFans.

Karely Ruiz embarazada

En su emotiva publicación, Karely expresó la inmensa alegría que siente al cumplir uno de sus mayores sueños: convertirse en mamá.

"El día que me enteré de tu llegada fue el día más feliz de mi vida. Es algo que he deseado tanto y gracias a Dios me lo cumplió", escribió la joven de 23 años.

Karely Ruiz y el padre de su bebe

A pesar de la gran sorpresa que causó la noticia, algunos seguidores ya sospechaban que Karely no estaba soltera.

A principios de julio de 2024, comenzaron a circular rumores sobre un posible matrimonio. Estos rumores cobraron fuerza cuando se filtró un video en el que se veía a Karely en lo que parecía ser una boda, aunque más tarde se aclaró que se trataba de un video musical.

Karely Ruiz embarazada

El padre del bebé de Karely Ruiz

Sin embargo, la reciente revelación de género del bebé confirmó que Karely Ruiz está en una relación con un DJ llamado Jhony, quien sería el padre de su hija.

La invitación al evento, firmada por "Karely y Jhon", dio más pistas sobre la identidad del hombre que la acompaña en esta nueva etapa de su vida.

DJ llamado Jhony

Karely Ruiz, originaria de Monterrey, Nuevo León, se ha convertido en una de las figuras más reconocidas en el mundo del contenido para adultos, y su anuncio de embarazo ha captado la atención de miles de seguidores que ahora esperan con ansias más detalles sobre esta nueva faceta de su vida