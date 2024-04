¿Qué le pasó a Pedro Fernández? Apariencia del cantante alarma en redes sociales

Uno de los cantantes de música mexicana más reconocidos es Pedro Fernández; con una trayectoria de décadas, el intérprete de Amarte a la antigua comenzó sus andares en la farándula desde pequeño, siendo común verlo en varias películas clásicas de cine mexicano.

Y no solo eso, muchas mujeres lo consideran ´un papucho´ en toda la extensión de la palabra, sobre todo cuando sacó a lucir ´los prohibidos´ en el video del tema Yo no fui, que sigue siendo de los favoritos del público femenino.

Sin embargo, desde hace unas horas Pedro Fernández se ha vuelto tendencia en redes sociales, no por una nueva canción sino por un extraño cambio en su rostro.

¿Qué le pasó a Pedro Fernández?

Pedro Fernández está por volver a los escenarios; por ello, se encuentra en un recorrido por diversos medios de comunicación donde anunció que el 20 de abril estará en la Arena CDMX presentando varios de los temas que lo han hecho famoso.

Serán al menos 40 canciones las que el protagonista de Vacaciones del Terror interpretará para sus fans, algo que lo llena de emoción pues a pesar de los años la gente aún sigue acudiendo a sus presentaciones.

Sin embargo, y dejando de lado su próximo regreso musical, lo que causó asombro entre sus fanáticos y no tan fanáticos fue el aspecto de su rostro.

A la pregunta expresa sobre cómo hacía para ´mantenerse joven´, Fernández se limitó a decir que la apariencia física es más un reflejo de lo emocional; "cuando estás emocionalmente bien, feliz, la gente se da cuenta", comentó.

Las redes sociales abrieron rápidamente el debate sobre si el músico, de 54 años, ya había pasado por el bisturí o si se había sometido a algún tratamiento con botox, que para muchos explicaría la apariencia rígida de las facciones de Pedro Fernández.

En redes sociales, compararon a Pedro Fernández con uno de los villanos de la película La Máscara

´¿Qué se hizo en la cara?´

Sin dejar pasar más tiempo, Pedro Fernández respondió a los señalamientos de si se había hecho algún arreglo en el rostro.

El cantante mexicano fue muy preciso sobre los dichos en redes sociales, donde se preguntaban si se había hecho algo en la cara o por qué sus facciones eran tan diferentes; "por dios, no me he hecho nada", sentenció el protagonista de novelas como Hasta que el dinero nos separe.

Sin embargo, Pedro Fernández no cerró la posibilidad de, en algún momento, someterse a algún tratamiento, más que nada "por respeto y por compromiso" con su carrera. "Todavía no lo hago pero algún día lo hare", dijo sin mayores reparos.