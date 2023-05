Cómo Netflix sabrá que comparto mi cuenta en México y qué hacer al respecto

Si no te has enterado de las noticias recientes, Netflix aplicará una nueva restricción para aquellos usuarios que compartan cuentas, en las que, si no pagas un costo extra de $69 pesos, no podrán gozar del servicio otras personas que tengan tu cuenta y no se encuentren en tu hogar. Situación que ha generado polémica y la molestia de muchos usuarios.

Por otro lado, los argumentos que la empresa ha dado para combatir con la práctica de compartir cuentas, es que aquellos usuarios que no confirmen los dispositivos que utilizan, el mismo Netflix lo hará por ellos.

¿Cómo Netflix sabe si comparto mi cuenta en México?

De acuerdo al centro de ayuda de Netflix, es que deben confirmarse los dispositivos que pasarán a formar parte del mismo hogar, esto mediante un código de verificación que se manda por e-mail.

En caso de que este paso se omita, Netflix aclara que se utilizará la información de las direcciones IP de cada dispositivo, así como la actividad de la cuenta para determinar en automático si un dispositivo que abrió la cuenta forma parte del mismo hogar.

De igual manera, la compañía estadunidense menciona que no recopilará datos de GPS para determinar la localización exacta de las terminales que se usan para ver Netflix. Finalmente, ellos mismos recomiendan que confirmes o verifiques los dispositivos para que no tengas ningún incoveniente.

Como dato a considerar: En caso de que quieras seguir compartiendo tu cuenta con personas adicionales, tienes que agregarlas y comprar su paquete que, como ya habíamos mencionado tiene un costo de $69 pesos extra al precio de tu plan, asimismo, aquellos que tengan el servicio de Netflix mediante proveedores como Telmex, de momento no podrán añadir miembros adicionales.

¿Qué debo hacer para configurar mi "Hogar"?

Netflix entiende un "hogar" como un conjunto de dispositivos conectados a la misma red Wi-Fi. Si este dispositivo no forma parte del "hogar, es cuando se requiere una confirmación.

Para confirmar sigue las siguientes instrucciones: