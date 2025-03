Hoy: Presentación musical en Xalapa que rendirá tributo a grandes voces de la industria

¿Qué tienen en común Mariah Carey, Donna Summer, Céline Dion, Witney Houston y Elvis Presley? La respuesta es sencilla: todas son grandes voces que marcaron el quehacer de la industria musical, el siglo pasado. Y hoy, permanecen en el recuerdo de muchas generaciones.

Para quienes gusten recordar los éxitos de todas estas cantantes y de "El Rey", este miércoles 19 tienen una cita en el Centro Recreativo Xalapeño (CRX) donde se llevará a cabo una tarde musical con la actuación del cantante Antony Alan.

Recordando a El Rey por una causa animalista

La tarde musical iniciará con un primer programa llamado Los Éxitos Gospel de Elvis Prelsey, que a decir del propio Antony Alan, los asistentes podrán conocer "la magia de la música Gospel que interpretaba el rey rock and roll con toda el alma y corazón".

El concierto iniciará a las 16:00 horas y será a beneficio de Albergues de Animales de Xalapa, por lo que se pide que se donen alimento para mascotas.

El repertorio a interpretar será: Amaizing Grace, How great thou art, Peace in the valley, In the garden y Stand by me, entre otras canciones.

Cabe recordar que el Gospel es un género musical muy común en la cultura estadounidense, con un sentido religioso profundo por lo que sus mayores exponentes se hallan en las iglesias cristianas, específicamente, en las pentecostales y protestantes evangélicas afroamericanas, donde tuvo su origen en el siglo XIX.

Antony Alan, cantante

La entrada a Los Éxitos Gospel de Elvis Prelsey es con donativo voluntario pero se pide llegar con anticipación, ya que el cupo es limitado a 70 personas, así como no olvidar su apoyo a los albergues de animalitos, en especie.

Recordando a las Divas

El segundo programa a desarrollarse, a partir de las 18:00 horas es Baladas en Inglés, a través del cual se recordarán las interpretaciones de las divas: Mariah Carey, Donna Summer, Céline Dion y Witney Houston.

Al respecto, Antony Alan comenta "vamos a replicar el Gran concierto Aloha From Hawai del 1972", para este programa se contará con la participación de la agrupación Amitahba.

También para este programa, se recomienda estar a tiempo ya que son pocos los lugares disponibles.

El Centro Recreativo Xalapeño se encuentra en la esquina que conforma las calles Insurgentes y Xalapeños Ilustres, del centro de la capital veracruzana.