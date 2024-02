¿Premios lo Nuestro ´batearon´ a RBD? Esto es lo que sabemos (+Video)

La noche del 22 de febrero se llevó a cabo la edición 2024 de los Premios Lo Nuestro, que dejaron a Karol G como la máxima ganadora al llevarse nueve estatuillas en esta fiesta de la música en español.

Sin embargo no todo fue alegría para quienes acudieron a esta cita, ya que dos famosos cantantes, integrantes de una muy conocida banda de nuestro país, no pudieron ingresar al Kaseya Center de Miami a pesar de estar entre los nominados.

¿Premios lo Nuestro ´batearon´ a RBD?

Christopher Uckerman y Christian Chávez, integrantes de RBD, informaron a sus seguidores que no lograron entrar al recinto donde se realizó la entrega de los Premios Lo Nuestro, a pesar de estar nominados en la categoría de Mejor Grupo o dúo del año Pop, el cual ganaron.

Lo extraño fue que ambos músicos desfilaron tranquilamente en la alfombra magenta a las afueras del Kaseya Center, conviviendo con fans y con otros artistas antes de que comenzara la ceremonia, a la que finalmente se les negó el acceso.

En sus redes sociales, Christopher Uckerman publicó un video donde lamentó lo ocurrido; "al parecer no vamos a estar con ustedes porque nos dieron unos boletos equivocados y al parecer ya no había mesas. Esto es algo que me sorprende un poco".

Christian Chávez agregó que a pesar del mal sabor de boca tanto él como su compañero se irán a cenar, aunque sentenció: "los nominados no pudieron entrar al evento porque no tuvieron los boletos adecuados".

A pesar de ser ganadores con RBD de "Mejor grupo o dúo pop del año" en Premios lo Nuestro.



Christopher Uckermann y Christian Chávez, integrantes de RBD no pudieran ingresar a la ceremonia por problemas con la logística del evento. pic.twitter.com/7BXsX388BA — Indie 505 (@Indie5051) February 23, 2024

Uckerman envió un mensaje de agradecimiento a sus fans, que en redes sociales rápidamente mostraron su apoyo a la agrupación y exigieron a los organizadores del evento algún posicionamiento al respecto.

Al final, Christopher Uckerman optó por dejar a un lado lo ocurrido; incluso en su cuenta de Instagram compartió un video junto con Adrián Uribe, parodiando un poco lo ocurrido en los Premios Lo Nuestro, cuyos organizadores no han emitido mensajes sobre lo sucedido.