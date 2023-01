¡No te quedes sin tu boleto! ´BTS: Yet to Come in cinemas´: precios y horarios

ARMY tendrá la oportunidad de sentir que están en primera fila, en el concierto que BTS dio en Busan en octubre del año pasado, ya que habrá funciones en cuatro fechas, entre el 1 y el 4 de febrero.

En BTS: Yet to Come in Cinemas, los ARMY podrán ver a los ídolos interpretando sus más grandes éxitos como:

"Dynamite"

"IDOL"

"Butter"

Por si fuera poco, será la primera vez que el grupo cante "Run BTS", una de las melodías más exitosas de su último álbum. La transmisión del concierto fue visto por 50 millones de personas, y promete una experiencia totalmente novedosa y con escenas nunca antes vistas que dejarán sin palabras a los espectadores.

La preventa de boletos para dichas funciones inició el pasado 10 de enero, mientras que la venta general será a partir hoy, 12 de enero. Esta iniciará a partir de las 6:00 pm a través de la aplicación de Cinépolis y página de internet, aunque también se pueden adquirir en taquillas.

Costos

El fandom se encargó de averiguar los precios en los que se venderán las funciones, así como los horarios en que se presentará en salas, con base en información que se dio en los propios recintos.

Para la sala tradicional el costo es de 250 pesos, para la VIP es de 300 pesos; los horarios son 6:30 y 9:30 pm.