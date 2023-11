¿Por qué se enfrentaron en redes Eduardo Verástegui y Pedro Ferriz Hijar?

Nuevo escándalo en redes sociales, ahora le tocó el turno al actor y aspirante presidencial independiente Eduardo Verástegui, quien se enfrascó en una acalorada discusión con el periodista Pedro Ferriz Hijar, luego de que éste publicara hoy en su cuenta de X que uno de los hombres que más invirtió en su película ´Sonido de libertad´ tiene una demanda en Estados Unidos por abusar de una niña de 14 años.

El sarcasmo del comunicador radica en que la cinta producida por Verástegui habla precisamente sobre la lucha de un agente federal por rescatar a una menor de edad de una peligrosa red de traficantes de niños. El comentario evidentemente causó escozor en el actor y éste le respondió en X a Ferriz Hijar.

La situación se puso más tensa luego de que Eduardo lanzara la interrogante y el mismo respondiera "¿Sigues mintiendo Pinocho? Las drogas te tienen en cámara lenta y te han hecho mucho daño, Esta noticia es falsa y ya fue aclarada hace tiempo, La envidia te está matando", escribió adjuntando una nota periodística que habla sobre cómo absolvieron a Fabián Marta por no hallar pruebas en su contra. Luego el actor aprovechó para para llamar "mitómano drogadicto" a Ferriz.

El periodista no se quedó callado y contestó con la captura de pantalla de otra nota de agosto de este año en la que el propio Eduardo Verástegui reacciona a la detención del inversionista de su película y se dice traicionado: "Me engañó como Judas a Cristo", se puede leer en el titular. "Tú mismo diste estas declaraciones, payaso", revira Ferriz Hijar.

También el comunicador asesta otro golpe al actor y comparte una nota periodística en la que se le acusa de haber estafado con 10 millones de pesos a los cantantes Emmanuel y su hijo Alexander Acha, quienes habrían invertido en una empresa suya desde hace 12 años sin que al momento hayan recibido alguna ganancia.

Verástegui ya no respondió desde su cuenta oficial, pero sí lo hizo la cuenta de la supuesta "Agencia de Investigación ´Y que viva Cristo´" la cual advierte que este miércoles publicará en su canal de YouTube un programa especial sobre el periodista a quien tacha de "enemigo de la fe y progresista abortero".

Lo termina rematando con video

Pedro Ferriz de Hijar subió a redes sociales un video dirigido al aspirante presidencial en el que le recuerda que él fue quien decidió meterse a la arena política. "Eres un cinico, verdaderamente un hipócrita en todo lo que dices. Te quieres pintar como el ultraderechista mexicano o conservador católico extremista, una especie de ´Milei a la mexicana´ pero francamente no te alcanza, mi querido Eduardo", señala el periodista.

Ferriz Hijar le recordó que tienen muchos conocidos en común y que, tal como ayer lo llamó drogadicto -situación que el periodista no negó-, "pero tú eres como decía Jesús, tienes la valentía de tirar la primera piedra después de que te metiste hasta lo que no. Después de que has estado involucrado en orgías con Toño Berúmen, o que los que te patrocinan tus películas tienen escándalos sexuales por todos lados", agregó.

Y por si fuera poco, también le recriminó por abrazar a Donald Trump, quien tiene más de una veintena de denuncias por abuso. "Eres un cínico, desvergonzado, Verástegui, porque detrás de ti hay una cola larguísima para que te pisen".