Por este motivo Yeri MUA y Bellakath se 'destrozaron' en redes sociales

Este fin de semana, Yeri Cruz Varela y Katherine Huerta, conocidas como Yeri MUA y Bellakath, respectivamente, se convirtieron en el centro de atención al protagonizar una acalorada disputa en las redes sociales.

Todo comenzó cuando Katherine lanzó indirectas expresando su malestar por las supuestas referencias negativas sobre sus cirugías en la próxima canción de Yeri, titulada "Traka".

La canción supuestamente hablaría de las cirugías de Bellakath, así como habría referencias de la canción Gatita, la cual lanzó a la fama a la también abogada.

La tensión escaló rápidamente cuando Bellakath expuso su descontento por lo que percibió como una falta de respeto hacia su apariencia física por parte de Yeri en sus letras.

La situación desencadenó una serie de comentarios despectivos entre ambas artistas sobre sus respectivos cuerpos, llevando la disputa a un nivel personal y público.

Bellakath expuso que no le parecía justo que su supuesta amiga hablara mal de su físico en una de sus canciones y que por venganza ella también podría hacer música en la que le tirara al físico de Yeri.

La veracruzana Yeri no se quedó callada y rápidamente le contestó de manera contundente.

"Pues canta lo que se te dé la gana, yo siempre he estado enfocada en lo mío. No soy tu enemiga, ni tu competencia, pero no le debo respeto a quien se la pasa constantemente rebajando mi trabajo. Creo que para hablar de cuerpos ajenos hay que estar tantito menos deforme, tú sabrás".

Bellakath, respondió: "Lo mismo digo, estás toda cuadrada, con fibrosis y sin cintura, toda amorfa hasta por tu estatura, tienes cuerpo de hombre, pelona y sin dentadura, tú sabrás más enana".

El conflicto tomó un giro aún más polémico cuando Bellakath compartió un video en el que Yeri MUA supuestamente hablaba negativamente sobre sus padres y colaboradores. Esta revelación generó críticas hacia Yeri por presuntamente despreciar a las personas más cercanas en su vida.

JAMÁS me harán odiar a Yeri Muapic.twitter.com/aeH41YfxgC — Say So (@SoteloAdair) April 15, 2024

Sin embargo, durante una transmisión en vivo, Yeri se disculpó públicamente con Katherine por cualquier daño causado, aunque expresó su desaprobación por la difusión del video. A su vez, Bellakath reiteró su molestia por lo que consideraba una falta de consideración de Yeri hacia ella en su música.

NO ALISTABA CANCIÓN CONTRA BELLAKATH

En un intento por aclarar la situación, Yeri reveló que la canción en cuestión no estaba dirigida a Bellakath, sino a otra figura pública, Dalas Review, con quien ha tenido conflictos previos en las redes sociales. Sin embargo, el daño ya estaba hecho y ambas artistas se vieron envueltas en una disputa que captó la atención del público en línea.