¡Poncho Herrera se une a la gira de RBD!

A lo largo de los años y después de su gran éxito, los RBD han protagonizado encuentros, sin embargo, no fue sino hasta 2020 que volvieron a pisar un escenario en el Tour Ser o Parecer: The Global Virtual Union, el cual no contó con Dulce y Poncho.

Tras meses de rumores, la banda anunció su gran regreso el pasado 19 de diciembre de 2022, para enero del próximo, aunque Poncho tampoco sería parte del proyecto.

Tras el anuncio, los usuarios de redes sociales, estallaron en súplicas para que lo considerara y pudiera concretar el anhelo de miles de fans.

En 2011 dijo a People en Español: "Por ahora estoy concentrado en la actuación y muy contento con lo que está pasando".

Desde entonces ha mantenido su palabra y su centro de atención lo ha mantenido en la TV, cine y teatro. Sin embargo, acaba de complacer a millones de fans, dando a conocer que sí estará con sus ex compañeros para la gira del próximo año.

"Luego de pensarlo y evaluar mis proyectos para 2023, tomé la decisión de ser parte del gran proyecto que traerá de vuelta al fenómeno RBD"

declaró

"Sentir al público en vivo cantando nuestras canciones es una energía que me encantaría volver a sentir, y devolverle todo el amor a las generaciones que nos han seguido y siguen".

Por su parte, Anahí respondió: "¡Te estábamos esperando Poncho".

Quien impactó con sus declaraciones ante la noticia fue Dulce María, indicando... ¡que todo es una broma del día de los inocentes!