Poncho de Nigris defiende a Wendy, de Sergio: "No la toques"

Las nominaciones comienzan a cerrarse y el Team Infierno empieza a sentirse acorralado, debido a que 'La Barby' Juárez ganó la prueba de líder de esta semana y con eso echó abajo los planes del infierno, que consistían en sacar a Jorge Losa de "La Casa".

Sergio Mayer reconoce que ya no les quedan muchas opciones sobre a quiénes nominar en la casa, sólo a Bárbara Torres y al 'Albacete', pero sabiendo que salvarán a este último, es por eso que propuso una nueva estrategia: 'aventar' el mismo Infierno a sus 'diablitos' gladiadores a la pelea en la nominación.

En el plan original, esta semana el pacto del Team Infierno quedaría invalidado, sin embargo, después de que Marcela Mistral, esposa de Poncho DeNigris, les gritó fuera de la casa que permanecieran unidos, acordaron seguir con su alianza todo lo posible hasta sacar a todos los del Cielo, sin embargo 'El Tata' aseguró que esto ya no es posible por más tiempo.

"Tenemos 18 puntos que vamos a dar a dos personas, o sea, ya llegamos al cuello de botella del que habíamos hablado, en cambio si nosotros tuviéramos estrategia ahorita, sin romper nuestro pacto ¿de qué nos sirve dar 18 puntos a dos personas si una de ellas se va a salvar? En cambio, decir ok, vamos a salir contra A, entonces vamos a buscar las opciones entre nosotros de, sin traicionarnos, tomar la decisión de quién sería bueno que se confrontara"

Explicó Mayer.

"Él nunca ha salido nominado", dijo Poncho, señalando hacia la cama de Apio. "Wendy no ha salido nominada, él no ha salido nominado", asintió 'El Tata'.

DeNigris no se mostró muy de acuerdo con que Sergio quisiera terminar con el pacto y menos que quisiera nominar a Wendy: "A la gente no le va a gustar que nos mandemos nosotros. ¿Cómo le hacemos para que la gente no vea que nos estamos traicionando?", pero el esposo de Issabela Camil insistió: "Es que ya no hay opción, perdón, no hay opción, nos tenemos que proteger mandándonos entre nosotros, porque sino, los que van a decidir quiénes vamos son ellos. O sea, ellos con 2 puntitos que tienen, tienen más poder que nosotros con 18".

"Podemos decir si estamos de acuerdo, de: va, me la juego, yo voy o yo no voy. Ellos tienen la opción de nominar a uno de nosotros, que podemos salir 4. No es lo mismo si Wendy saca 6 puntos a que ellos nos den 3 puntos", siguió Mayer, pero de inmediato Poncho la defendió: "No toques a Wendy, le decimos a Apio: ¿Qué te parece si ya te quieres probar? Él se está cuidando con nosotros y con ellos, es el único. No está mal, pero nosotros estamos dando la cara por todos".

El regiomontano dejó en claro con esto su lealtad a Wendy Guevara y desvió la atención hacia Apio Quijano, aunque al final decidieron seguir con el acuerdo original.

"Yo creo, la neta, por la gente y por todo, el Team Infierno hay que seguir unidos y hay que salvarnos de esta, y a la próxima a ver si ya no hay opción, porque si ganan otro liderato ya no hay opción y ya es una ma**da", declaró DeNigris. Los demás quedaron de acuerdo en respetar el pacto una semana más.