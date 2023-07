Fans pagan hasta 11 mil pesos por conocer a Peso Pluma ¡Y los planta!

La popularidad de Peso Pluma continúa en aumento, pues muchas personas lo siguen y además están dispuestas a pagar grandes cantidades para conocerlo, como pasó este fin de semana, cuando dio uno de sus esperados conciertos en Estados Unidos, en el cual sus fanáticos pagaron alrededor de 11 mil pesos para tener la oportunidad de convivir con él, sin embargo, se llevaron una sorpresa desagradable cuando el cantante canceló la reunión.

¿Peso Pluma "plantó a sus fans"?

En redes sociales, algunos usuarios denunciaron que el pasado domingo, el intérprete de "Ella Baila Sola" se presentó en el AT&T Center, en San Antonio, Texas, en el que además del concierto ofrecería una convivencia para los que pagaron el boleto VIP, que tenía un costo de 700 dólares (poco más de 11 mil pesos). Sin embargo, a unos minutos de encontrarse con sus fanáticos, personal del cantante informó que se cancelaría la actividad debido a que el artista se encontraba indispuesto.

Personas en TikTok mostraron cómo los admiradores del "Doble P" estaban esperando, cuando el equipo de la estrella de corridos tumbados salió a informales que a tan solo 15 minutos de que diera inicio el evento, Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real del artista, no se sentía bien y que prefería guardar sus energías para el concierto que ofrecería horas más tarde.

"Se sentía mal pero andaba crudo", "Siempre es la misma excusa, bro sólo di que no quieres salir a saludar", "Era mejor que cancelara con anticipación y no 15 minutos antes", "Ni se disculpó Peso Pluma, por eso estaban molestos la mayoría", "No gasten su dinero, puras cancelaciones" y "No se perdieron mucho. Literalmente tienes 2 segundos, ni lo ve", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación en la que lo han tundido.

En tanto, Peso Pluma sigue acumulando éxitos pues domina las listas de música latina de Billboard. El cantante de corridos tumbados nuevamente está en este chart internacional, sin embargo, no lo hizo con uno de sus temas, sino con 25 canciones, incluidos algunos de su nuevo álbum "Génesis", por lo que logró superar a Bad Bunny que desde mayo del 2022 había adquirido esta marca con 24 temas.