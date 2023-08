¿Paul McCartney en concierto en México? Ocesa intriga con este mensaje

Ocesa, la reconocida promotora de conciertos, ha avivado las esperanzas de los fervientes seguidores de Paul McCartney que aguardan su retorno a México.

En una misteriosa publicación realizada en su cuenta oficial X (anteriormente Twitter), Ocesa compartió un GIF con la inscripción "You Pulled Me Out Of Time" (me sacaste de tiempo).

Lo más intrigante de este GIF es su diseño gráfico en un tono azul cielo con nubes, que coincide con la estética utilizada por Paul McCartney en su actual gira "Got Back".

Esto ha llevado a los usuarios de redes sociales y a los fanáticos a especular sobre la posibilidad de que el exbeatle anuncie pronto fechas para un concierto en México.

La publicación de Ocesa también invita a los interesados a registrarse a través de un enlace para obtener más información.

En este formulario de registro se solicita el nombre y la dirección de correo electrónico del usuario.

Hasta el martes 22 de agosto, Paul McCartney no ha confirmado oficialmente si incluirá a México en su gira actual, cuyas fechas ha revelado gradualmente.

Bajo el nombre de "Got Back Tour", McCartney tiene programados conciertos en Australia, Sydney y Brasil a lo largo del 2023.

En la cuenta oficial de X de Paul McCartney también se encuentra disponible un registro al que los seguidores pueden suscribirse para recibir las últimas novedades acerca de su gira.





MÉXICO SE RINDIÓ ANTE BEATLE EN ANTERIORES VISITAS

La última vez que Paul McCartney ofreció un concierto en México fue el 28 de octubre de 2017, como parte de su gira "One on One".

En ese evento, el exbeatle cautivó al público con un lleno total en el estadio Azteca. Las entradas se agotaron en cuestión de horas tras su anuncio, demostrando la conexión única entre el músico y sus seguidores mexicanos.

Esa noche, McCartney sorprendió interpretando en México la icónica canción "Love Me Do" de The Beatles por primera vez.

Previamente, en 2012, durante la gira "On the Run", McCartney visitó México en tres ocasiones: el 5, 8 y 10 de mayo. Sus actuaciones abarcaron Guadalajara, el estadio Omnilife y el estadio Azteca. Además, cerró su estancia en el país con un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, al cual asistieron más de 260 mil personas.

durante ese memorable recital, compartió escenario con el mariachi Gama 1000 para interpretar "Obladi Oblada".

You pulled me out of time ?, para más información regístrate en el link: https://t.co/MZpw6YhGvH pic.twitter.com/fRntbRTF43 — Ocesa Total (@ocesa_total) August 22, 2023