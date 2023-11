Paquita la del Barrio, reportada como grave en un hospital de Xalapa

La afamada cantante originaria de Alto Lucero, Paquita la del Barrio, se encuentra grave de salud, según reportó el medio N+

La polémica interprete fue ingresada a un hospital privado de Xalapa, aunque hasta ahora no se sabe lo que le sucedió, solo que su estado de salud grave, afirmó el medio digital.

Tras la difusión de la información, su asistente personal asegura que solo fue ingresada al nosocomio para un tratamiento, lo cual no se sabe si es real o dio dicha versión para tratar de desviar la atención de los medios.

En meses pasados también se reportó que la cantante estaba enferma, situación que fue desmentida por ella misma, aunque sí ha presentado problemas de salud.

Famosa por sus canciones irreverentes y su estilo particular, que la llevó a llamar "inútil" a Bad Bunny en los premios Billboard, Paquita la del Barrio ha conseguido una gran cantidad de seguidores.

Su estado de salud ha despertado las alarmas, pues se confirmó que se enfrenta a un nuevo padecimiento.

¿DE QUÉ ESTÁ ENFERMA PAQUITA LA DEL BARRIO?

De acuerdo con su representante, Francisco Torres, la intérprete de temas como Rata de dos patas y Tres veces te engañé padece de fuertes dolores debido a una disfunción en el nervio ciático, lo cual le impiden movilizarse y realizar otras actividades.

Como parte de su tratamiento, el médico le recomendó a la artista de 75 años que, para contrarrestar el dolor, se colocara un parche con una sustancia similar a la morfina, cuyos efectos inmediatos derivaron en que esta haya pasado los últimos cuatro días completamente dormida.

LAS ENFERMEDADES DE PAQUITA LA DEL BARRIO

No es la primera vez que la cantante de 75 años experimenta fuertes males que han causado preocupación, esto debido a que hace unos meses conversó con el programa Primer Impacto de la cadena Univision, donde reveló sus padecimientos.

"Hace como dos años empecé con esto. Me dio una trombosis, de ahí empiezan a salir cosas. Solo le pido a Dios que me dé salud, ya lo demás no importa", confesó.

Entre lágrimas, la artista mexicana se mostró feliz por los logros que ha tenido en su vida y la influencia que mantiene hasta nuestros días.

"Me ha dado mucho (Dios). No en riquezas ni dinero. Me ha dado mucho en la forma que he crecido, que he salido adelante, que la gente me quiera eso; para mí, es maravilloso", añadió.