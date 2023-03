Paquita la del Barrio dice adiós a los palenques

La cantante Paquita la del Barrio dirá adiós a las presentaciones en los palenques, después de que su representante Francisco Torres anunciara el retiro.

"Su voz sigue intacta y lo que ella transmita al público, así sea sentada, pues eso es lo que más importa en este momento. Ella siempre ha dicho que se va a retirar de los escenarios hasta el día que Dios quiera", dijo.

Aunque el representante de Paquita la del Barrio anunció que la intérprete de ´Rata de dos patas´ le dirá adiós a los palenques, dio esperanza para los fanáticos. Ya que no se retirará de las presentaciones en otros recintos hasta que razones mayores se lo impidan.

"Para ella significa mucho el presentarse nuevamente en el Palenque de Texcoco porque fue su primer palenque y, dadas las condiciones de salud, creo que va a ser el último palenque que la señora va a hacer. Vamos a estar haciendo auditorios, teatros y lugares con mucha más facilidad por la situación de salud de ella de la ciática", explicó.

Después de anunciarse el retiro de los palenques, Paquita la del Barrio estuvo en una videollamada para hablar sobre sus problemas de salud y confirmar que se presentará en la Feria del Caballo el próximo mes.

"Me apena mucho no poder estar con ustedes, pero si Dios quiere, el 1 de abril nos veremos en Texcoco. Nada más porque los doctores me pusieron un tratamiento de un mes, tengo que cumplirlo", añadió Paquita la del Barrio.