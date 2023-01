¿Paponas ya le pagó a Yeri MUA? Esto sabemos

Luego de que se volviera viral por las múltiples polémicas con su expareja por una presunta deuda, la influencer veracruzana Yeri MUA, dio a conocer que ya fue saldado el préstamo.

Brian Villegas "El Paponas", fue señalado de "mala paga" en reiteradas ocasiones por Yeri MUA por presuntamente estafarla durante su relación de más de dos años.

A través de diversas transmisiones en vivo, la actual Reina del Carnaval afirmaba que su expareja le debía más de 1 millón de pesos, de los cuales solo le estaba cobrando 500 mil.

Este día, la veracruzana publicó en sus redes sociales que el préstamo de hace 3 meses ya fue transferido, por lo que iniciaba con la liberación de bienes.

"Ya me pagó mi ex pareja y hoy comienza el proceso de liberación de bienes, lo demás que tengo que arreglar sobre lo que viví en esa relación ya se encargarán las personas que me representan, cierro este capítulo, gracias por apoyarme".

Dijo que el tema está siendo llevado por sus representantes por lo que existe secrecía en el caso.

Finalmente, agradeció a todos sus seguidores el apoyo y reiteró que se irá de Veracruz ante la llegada de nuevos proyectos en la Ciudad de México.

"Ahora sí, ya puedo decir adiós Veracruz, es momento de continuar una nueva etapa de mi vida y seguir mis sueños gracias gracias gracias por todo".