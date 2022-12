Papá Bratz arremete contra Brian Villegas por dinero que presuntamente no quiere devolver (+Video)

Muchas han sido las polémicas en que los influencer veracruzanos Yeri MUA y Brian Villegas "paponas" han tenido durante estas dos últimas semanas, que hasta el papá Bratz salió a defender a su hija para pedirle el dinero que presuntamente le fue prestado a Brian.

A través de un video donde sale papá Bratz y mamá Bratz, padres de Yeri MUA, se hizo viral la situación de desagrado que han tenido las familias por haber tenido una relación estos dos influencer´s, relación que terminó con malos embrollos.

Tras una serie de videos en que la influencer jarocha Yeri MUA le ha pedido a "paponas" que le devuelva el millón de pesos que le "prestó" para montar sus negocios, pagar la mensualidad de su camioneta, que a decir de papá Bratz Brian debe una mensualidad por 56 mil pesos, misma que le están queriendo cobrar a su hija, ya que esta como aval del crédito automotriz.

Ante esto, el papá Bratz explotó y decidió grabar un video donde le pidió a Brian Villegas "paponas" que no ande hablando mal de su hija, que sea "muy hombre" para pagarle el dinero que le debe a Yeri MUA y que lo haga mediante una transferencia y no ante un notario, ya que ellos no se entendieron ante alguna autoridad.

A la defensa de Yeri MUA también salió mamá Bratz quien le pidió a Brian que deje andar hablando mal y que mejor tenga los "hu3v@s" para responder por todos los pagos que realizó su hija durante la relación, ya que le compraba ropa, perfumes y ella dijo tener las facturas donde queda estipulada la presunta compra del material inmobiliario para los restaurantes "Paponas" que tiene en Río Medio y Boca del Río.

En una transmisión en vivo que dura más de 50 minutos, los padres de Yeri MUA pidieron a "paponas" que se quede callado, ya que por todo lo que ha pasado no conviene que se exponga en redes sociales, donde los seguidores de Yeri MUA no le permitirán que siga hablando mal de ella.

Tras ese video, Brian Villegas, aseguró tener ya el dinero, aunque a decir de papá Bratz solo quiere dar 500 mil pesos de cerca de un millón de pesos que le prestó Yeri MUA, por lo que está en espera de conseguir un notario público para que comprueben que realizará formalmente la entrega del dinero.

Cabe mencionar que Yeri MUA, sus amigos y seguidores se han lanzado contra Brian Villegas en redes sociales, donde casi diariamente le escriben pidiendo que le devuelva el dinero, así como papá Bratz le gritó "tú estás enamorado de la tarjeta de mi hija, no de ella", cuando tenían una relación.

/lmr