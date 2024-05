¡Pa los chescos! Wendy Guevara regala billetes de 500 a reporteros, esto pasó

Wendy Guevara, la conocida influencer, sorprendió a la prensa ayer al repartir billetes de 500 pesos mientras era entrevistada en las inmediaciones de Televisa. El gesto ocurrió espontáneamente cuando Wendy, visiblemente impactada por ver a los reporteros haciendo guardia bajo el intenso sol, decidió ayudarlos a mitigar el calor.

La influencer estaba en Televisa para participar en el programa "Hoy", donde aparece regularmente en algunas secciones. Al salir, fue abordada por un grupo de medios que le preguntaron sobre la reciente ruptura entre Jorge Loza y Ferka. Wendy comentó que el actor español está muy sensible por la separación y que tanto ella como Nicola Porcella le están brindando apoyo, ya que Loza los visita frecuentemente en el departamento que comparten.

Sin embargo, el foco de la entrevista cambió cuando Wendy, preocupada por las altas temperaturas y el bienestar de los periodistas, buscó en su bolsa y sacó un par de billetes de 500 pesos. Insistió en entregárselos a una reportera para que comprara refrescos y aguas para todos los presentes.

Guendy Guevara regala billetes de 500 pesos

"Les voy a invitar un refresco porque hay un pinch* solazo, mira cómo están sudando, se los disparo en buena onda, es porque la neta mira cómo están todos sudados, en el sol, no mam*n", expresó Wendy, ante la resistencia inicial de la reportera a aceptar el dinero.

Este gesto generoso de Wendy Guevara ha sido muy comentado y apreciado, destacando su empatía y consideración hacia los trabajadores de la prensa.

Wendy Guevara explica su controversia en el concierto de Madonna

Tras bromear en el programa "Hoy" sobre cómo Madonna la hizo sentarse porque se estaba "robando el show", Wendy Guevara aclaró lo sucedido en una entrevista con Martha Figueroa en "¿De qué me hablas?". Sin filtros, la influencer explicó por qué desató la molestia de la Reina del Pop durante su reciente concierto en el Palacio de los Deportes.

Wendy relató que llegó tarde a las instalaciones del recinto, incumpliendo la hora acordada por el equipo de producción de Madonna. La tardanza se debió a un retraso en los ensayos previos a su participación especial en un concurso de baile que se llevaría a cabo en el evento.

A su retraso se sumó que ya había consumido alcohol cuando subió al escenario. Desinhibida por el estado en el que se encontraba, Wendy no siguió las instrucciones de permanecer sentada en su asiento, lo que generó incomodidad y molestia en Madonna.

La influencer no ocultó su arrepentimiento y reconoció que su comportamiento no fue el adecuado, explicando que el descontrol de la situación fue la causa principal de la reacción de la famosa cantante. Este incidente, aunque controversial, no ha afectado la popularidad de Wendy, quien sigue siendo una figura querida y seguida en las redes sociales.