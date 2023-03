¡Otra vez Adame! Ahora se incendia su camioneta en plena calle

Alfredo Adame no deja de estar en medio de la polémica y este día no podía ser la excepción. Pero no por haber protagonizado –como de costumbre– una pelea, sino porque su camioneta se incendió en plena calle.

El controvertido actor y conductor circulaba a bordo de su camioneta Hummer por la colonia Santa María Tepepan de la alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México, cuando de pronto su vehículo se vio envuelto en llamas entre las calles Abasolo y Aldama.

Esto lo obligó a detenerse y solicitar el apoyo del cuerpo de bomberos, quienes rápidamente se trasladaron al sitio para brindarle el auxilio y sofocar el fuego, el cual presuntamente se habría originado a raíz de un corto circuito en el sistema eléctrico.

A través de sus redes sociales, el Heroico Cuerpo de Bomberos informó que cerca de las nueve de la mañana el incidente había sido neutralizado satisfactoriamente.

Lo esperan demandas

Al parecer, al famoso le llueven los escándalos; son embargo, el incendio de su camioneta podría ser el menos grave de todos, pues todo parece indicar que estaría a punto de recibir dos demandas en su contra, debido a sus recientes declaraciones.

Una de ellas es de su expareja Magaly Chávez, quien recientemente informó a los medios de comunicación que emprenderá acciones legales en contra de Adame por difamación, luego de que, al terminar su relación, este la acusara de ser una mujer trans.

La segunda sería interpuesta por su excompañera del programa ´Hoy´, Andrea Legarreta, de quien recientemente habló cuando se dio a conocer su separación de Erik Rubín.

"Ojalá pase por 50 más de aquí a que se muera, y ojalá el día que se muera, se queme en leña verde en el infierno. A mí no me conmueve y a este cuate, a Erik Rubín, lo felicitó por haberse desecho de ese cáncer", lanzó Adame sobre Legarreta.

Tras estas declaraciones, la conductora aseguró que ya prepara una demanda "para cerrarle la boca" a un tipo que, dijo, ya la tiene harta.