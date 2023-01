¡Otra de Adame! Magaly Chávez lo demandará por llamarla trans

En entrevista, Magaly Chávez adelantó que iniciará un proceso legal contra Alfredo Adame por estar hostigándola frente a los medios de comunicación.

"Ahora sí ya va la demanda, ahora sí ya voy a tener que alzar la voz. Soy una mujer que soy super tranquila y yo creo que muchas mujeres se van a identificar conmigo.

"Hacemos las cosas en paz, pero cuando nos están friegue y friegue, llegamos a un límite", expuso la guapa y sensual mujer.

La también cantante detalló que no tiene nada contra las personas trans, que esa no era su molestia sino la forma en la que se expresaba el conductor.

"El señor pensó que me iba a ofender con esto, porque lo hizo de esa manera y creo que está totalmente mal (...).

"Que me diga transexual, que me diga que soy hombre, a mí no me afecta en nada, todos somos seres humanos", mencionó al resaltar que la demanda que pondrá podrá ayudar a más mujeres a que alcen la voz contra la violencia de género.

Por último, Magaly descartó que la relación que tuvo con Adame fuera verdadera, que el expolítico planeó todo para hacerse publicidad porque "el señor ya no tiene trabajo".