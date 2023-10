Orquesta Sinfónica de Xalapa presenta concierto de Música de Videojuegos

La Orquesta Sinfónica de Xalapa (OSX) se presentará este fin de semana un atractivo programa dedicado a la música de videojuegos con la participación de la Camerata Coral de la Facultad de Música Universidad Veracruzana (UV) y solistas invitados.

“Desde el lejano reino champiñón hasta la caótica Midgar controlada por Shinra… ¡Llega el concierto de Música de Videojuegos!”, de esta forma los encargados del departamento de difusión de la OSX describen el programa a presentar y que da continuidad al ánimo de la Orquesta Sinfónica de Xalapa por ampliar su repertorio de interpretación y ganar así un mayor público que goza de otras expresiones culturales en las que la música también se hace presente, como lo son los videojuegos.

Programa del concierto de Música de Videojuegos

Así, el programa de este par de conciertos que se llevarán a cabo este viernes y sábado contempla música de “las épicas aventuras y batallas de Link de The Legend of Zelda; Jin Sakai de Ghost of Tsushima; Geralt of Rivia de “The Witcher 3” y Sans de “Undertale”.

Además de estas piezas musicales, los asistentes podrán disfrutar de una experiencia visual a través de una pantalla en la que se proyectarán imágenes de “mundos caóticos como el de The Last of Us, “Fallout 4”, “Final Fantasy VII” o “Monster Hunter World””.

La batuta de este par de conciertos estará a cargo de David Pérez Olmedo como Director Invitado, mientras que la Camerata Coral de la Facultad de Música la UV estará bajo la dirección de Josafat García.

Los conciertos se llevarán a cabo este viernes 13 a las 20:00 horas y el sábado 14 a las 19:00 horas, en la Sala de Conciertos del Complejo Tlaqná, ubicado en la zona universitaria de esta ciudad. Los boletos ya están a la venta.