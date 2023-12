¿´Now And Then´ es una voz artificial? Así se grabó el nuevo y último éxito de los Beatles

Hace unas semanas fue lanzado ´Now And Then´, descrito como "el último sencillo de los Beatles". Cuando Paul McCartney anunció el tema en junio de este año, mencionó el uso de Inteligencia Artificial (IA) en su grabación, lo cual desató controversia entre los fans del cuarteto que creyeron que la voz de John Lennon, fallecido en 1980, sería emulada sintéticamente. Estos rumores han sido desmentidos por McCartney y Ringo Starr.





La supuesta IA no es más que un software desarrollado por el director Peter Jackson durante la producción del documental Get Back, estrenado en 2021. Este software permite tomar cualquier archivo de audio y separar sus distintos componentes en pistas individuales.





´Now And Then´, por su parte, fue escrita y compuesta por Lennon en 1978, y grabada en su departamento de Nueva York usando una grabadora de casete. La cinta fue entregada por Yoko Ono a McCartney, Starr y George Harrison en 1994, catorce años después de la muerte de Lennon, y estos intentarían convertirla en una canción completa para lanzarla a nombre de The Beatles, como lo hicieron con ´Free As A Bird´ y ´Real Love´ en el mismo año.

Estos esfuerzos resultarían en vano en aquel entonces debido a la baja calidad de la cinta y a la escasa tecnología de la época que era incapaz de restaurarla. Harrison fallecería en 2001, pero dejaría grabada una pista de guitarra rítmica con la esperanza de que algún día pudiera usarse.





El software de Jackson sirvió para extraer la voz de Lennon del casete con un sonido cristalino, lo que finalmente permitió a McCartney y Starr completar la grabación con la adición de instrumentos, coros y la guitarra de Harrison.

La participación de los cuatro integrantes del grupo (especialmente la de Lennon) es auténtica en la canción, lo cual la convierte en un tema genuino de los Beatles.