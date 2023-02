Nominan a Lester Crab, banda indie de Coatzacoalcos, en los Monster Music Awards

La banda porteña Lester Crab fue nominada a la categoría ´Mejor Artista Indie´ de los Monster Music Awards, certamen que premia lo mejor de la música alternativa en Iberoamérica.

"Me animé a mandarles mensajes a los de Monster Musica, ahí mismo en su página... Les mandé enlaces de nuestras redes sociales y les mandé los videos de ´Tomorrow is fa´ y ´Starlight´, como carta de presentación de la banda... al poco tiempo me contactaron", narró Jorge Vergara, vocalista, a Imagen del Golfo.

Lester Crab fue una de las agrupaciones que participaron en la segunda temporada de ´Teloneros´, programa producido en Diario del Istmo; ésta forma parte del movimiento #LaAvanzadaJarocha impulsada por el City Tour México.

"Hace poco me mandaron un mensaje de que estábamos nominados, no me dijeron la categoría y con quiénes; eso ya lo supimos el día que iniciaron las votaciones en su página de Monster Music Awards", indicó el integrante de Lester Crab.

En recientes fechas, la banda integrada por Diego, Jorge, Marco, Ricardo, Javier y Arturo, presentó su nuevo sencillo 1:45 AM, su primera canción en español que ya superó las 2 mil 400 reproducciones a unos días de su lanzamiento.

Las votaciones finalizarán hasta el 3 de abril, por lo que es necesario colocar en comentarios la palabra ´Lester Crab´ en el enlace: https://www.facebook.com/photo?fbid=581546123988912&set=pcb.581546533988871.

Lester Crab está nominado en la categoría Indie junto a Siddhartha, Domingo Quintero, Manuel Daniel, Gospel Tractor y The Great Mountain; la banda fue una de las 110 seleccionadas para la edición 13 del Monster Music Awards.

"Estamos emocionados...Fueron sentimientos encontrados, ya que tenía mucha fe en que fuéramos a ganar, pero al ver quién está ahí junto a nosotros (Siddhartha) en la nominación pues está más cañón ganar, pero ahí estamos en la lucha, es todo un honor para nosotros que estemos ahí", indicó Jorge.

La banda se fundó hace cinco años y cuenta con una producción, ´Crabs in a Bucket´; tiene 826 oyentes mensuales en Spotify, siendo una de las agrupaciones más escuchadas en Coatzacoalcos.

La ceremonia de premiación de los Monster Music Awards se hará el 27 de mayo en el Teatro Bicentenario, en Naucalpan, Estado de México.

