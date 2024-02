No soporto a Leticia Calderón: Victoria Ruffo

La reconocida actriz mexicana Victoria Ruffo ha causado revuelo en el mundo del espectáculo al hacer unas sorprendentes declaraciones sobre su colega Leticia Calderón. Durante una entrevista exclusiva, Ruffo reveló que guarda un profundo resentimiento hacia Calderón debido a que, en el pasado, le había sido ofrecido el papel de la villana en una exitosa telenovela, pero finalmente fue asignado a Leticia.

Según las declaraciones de Ruffo, el papel en cuestión era para la producción "La Usurpadora", una de las telenovelas más icónicas de la televisión mexicana.

Victoria confesó que, en su momento, anhelaba interpretar el papel de la malvada Paola Bracho, pero se sintió desplazada y frustrada al enterarse de que el rol había sido otorgado a Leticia Calderón.

"Siempre he querido ser la villana, pero por alguna razón no me lo permiten. No entiendo por qué Leticia tuvo esa oportunidad y yo no. La verdad es que no la soporto", expresó Ruffo durante la entrevista.