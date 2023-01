"¡No me olviden!", pide Karla Panini tras escándalo entre Shakira y Piqué

La polémica que se ha desatado durante los últimos días tras la nueva canción que Shakira le dedicó a Piqué continúa escalando, al grado de que la Internet se ha olvidado por un momento de los otros escándalos de la farándula.

Uno de ellos es el que ha inspirado a miles de memes y desatado el odio colectivo de los usuarios de redes sociales: la traición de Karla Panini a su fallecida examiga Karla Luna. Y es precisamente la actual pareja de Américo Garza quien se ha vuelto a hacer presente.

"Gracias, Piqué"

A través de su cuenta de Instagram, la ex-Lavandera publicó una fotografía de ella con la leyenda "Gracias, Piqué, nadie se acuerda de mí", acompañada de un texto en el que, además de identificarse con el excanterano del Barcelona, le agradecer haber desviado la atención de ella.

"Gracias Piqué! La mejor forma de tomar la vida es riéndose de ella; y más aún, si estás en medio de un escándalo público. Seas o no seas "figura pública" porque a TODOS nos puede tocar, y más en este tiempo de redes sociales; donde hay expertos en todoooos los temas", escribió.

De acuerdo con Panini, la ola de memes que se han creado en contra de ella desde que se supo de su relación con el que fue esposo de su amiga ya no le afectan, pues ha sabido tomarlos de forma divertida.

En ese sentido, aunque pidió a los usuarios distraerse un momento con Piqué y dejarla en paz unos días, suplicó a sus "haters" que no la olviden y regresen.

"Así que No, de favor NO me olviden!!!! por ahora distráiganse con Piqué, pero después vuelvan!! siempre vuelvan!!! Porqué si algo hago, de un tiempo acá, es amar a mis haters. No sería la misma sin su ´odio´ que en realidad es admiración", finalizó en su mensaje.