'No nos hagamos de la boca chiquita'; Niurka habla del video de Babo

Recientemente Babo, quien es fundador y vocalista de Cartel de Santa, se convirtió en tendencia a través de redes sociales debido a que enseñó su miembro en un video de su nueva canción musical.

Y es que ´Piensa en mi´, cuya melodía cuenta con dos versiones en su filmación (una para YouTube y otra para OnlyFans), es la rola del momento en su versión explícita, ya que deja ver a detalle la gran extremidad que se carga este cantante.

Ante esta situación, también quedó al descubierto, para los usuarios en general, que se sometió a una modificación corporal que consiste en la colocación de perlas por debajo de la piel para presuntamente aumentar el placer de la persona a quien penetre.

Es por ello que Niurka, vedette y actriz cuabana, recientemente habló sobre este tema tan controversial, luego de que fue cuestionada sobre las actitudes de Babo.

"Hoy las redes sociales son un foro abierto. Estamos en otra época, nos abrieron un foro totalmente diferente a lo que era antes", dijo la guapa famosa.

Además, Niurka pidió que aquellos que critican a Babo lo dejen de hacer, pues es mejor no consumir el tipo de contenido que brinda el cantante.

"Esta bien todo lo que propongas, señores, no hay que criticar, lo que te guste disfrútalo, y lo que no, next. Es libertad de expresión, proyección y creación", añadió.

"Mucha gente lo ve de una manera promiscua y desfasada. No nos hagamos los de la boca chiquita, que esa apertura, libertad, esa naturaleza humana y natural, la hemos tenido siempre", sentenció Niurka.