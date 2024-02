Nicki Nicole termina con Peso Pluma: "Donde no hay respeto, me voy" (+ Video)

La reconocida cantante Nicki Nicole ha hecho pública su separación de Peso Pluma a través de una publicación en sus redes sociales.

En una historia compartida en su cuenta de Instagram, la artista argentina reveló que recientemente se enteró de la presunta infidelidad de su pareja, lo que la llevó a tomar la difícil decisión de poner fin a su relación.

Los rumores sobre una posible ruptura entre Nicki Nicole y Peso Pluma surgieron tras la circulación de videos donde ambos fueron captados junto a otras personas en situaciones comprometedoras.

En el caso de Peso Pluma, se le vio en Las Vegas acompañado de una mujer que no era Nicki Nicole, mientras que la cantante fue vista tomada de la mano de un hombre en un aeropuerto.

Ante la incertidumbre de sus seguidores, Nicki Nicole decidió aclarar la situación mediante un comunicado en el que expresó su firme convicción de que el respeto es fundamental en una relación. En sus propias palabras, "El respeto es parte necesaria del amor.

Un mensaje que le partió el corazón a sus fans

Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy".

La cantante concluyó su mensaje lamentando haberse enterado de la presunta infidelidad de Peso Pluma a través de las redes sociales, al igual que el resto del público.

Este anuncio pone fin a una relación que había sido tema de conversación en las redes sociales, y deja a los seguidores de ambos artistas sorprendidos ante la noticia de su separación.