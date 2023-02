¡Ni la propina! Rihanna no cobró en el evento del super bowl y esta es la razón

La presentación de Rihanna en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LVII marcó su regreso a los grandes escenarios, y una de las preguntas que más se repiten es cuánto cobró por su participación durante el descanso del partido en el que los Chiefs de Kansas City derrotaron a los Eagles de Filadelfia.

Cuando fue anunciado que la cantante sí había aceptado la invitación de la NFL, la artista originaria de Barbados concedió una entrevista a la revista "Vogue", en la que aseguró que no aceptaría dinero alguno por presentarse en el estadio State Farm.

Sin embrago, tras las declaraciones de la artista, no hubo necesidad de llegar a un acuerdo, ya que históricamente, la política de la NFL es no pagar dólar alguno a los artistas que se presentan en el espectáculo de medio tiempo, por lo que la NFL acostumbra solamente hacerse cargo de los gastos de logística de los artistas involucrados en el show, lo cual incluye alojamiento y alimentación.

Por todo esto, suele invertir poco más de 10 millones de dólares.

¿Por qué actúan sin pago?

Seguramente te preguntas por qué Rihanna o cualquier otro artista se presenta sin recibir un solo dólar, antes de responder la pregunta cabe recalcar que The Weeknd o Dr. Dre pusieron unos 7 millones extra de su propio bolsillo para realizar su espectáculo de la Super Bowl, que excedía el presupuesto de la NFL.

La razón es simple, actuar en la Super Bowl es un escaparate que conviene incluso a leyendas como Rihanna. Y no, no hablamos que quede en su solo recuerdo, sino que ser elegido para actuar en esa gala confirma su estatus de estrella del máximo nivel. En la era del streaming, esta publicidad de meses, tanto la anticipación por el show como la repercusión de después, se dirige directamente a las escuchas y las ventas.

En el caso de Rihanna, desde que se anunció su actuación en la Super Bowl sus clásicos han sufrido un aumento constante de reproducciones. De eso, tanto Umbrella como We Found Love y Love on the Brain superaron la barrea de los 1.000 millones de reproducciones gracias a ello.