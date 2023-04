Netflix revive historia de Anna Nicole Smith en documental 'You don't know me'

La vida, muerte y secretos de Vickie Lynn Hogan, es lo que revelará el documental ´Anna Nicole Smith: You don´t know me´, que estrenará Netflix el 16 de mayo,

La directora Ursula Macfarlane y la productora Alexandra Lacey son las responsables de la producción de la plataforma de streaming, misma que abordará desde sus orígenes, así como su primera aparición en Playboy en 1992 y el ascenso de la modelo y actriz como un "sueño americano".

A través de su canal de YouTube, Netflix reveló el tráiler de la producción, el cual compartirá grabaciones nunca vistas, videos hogareños y entrevistas con figuras clave de quienes no han hablado, sino hasta ahora, sobre Smith, quine falleció en 2007.

"Este filme revela perspectivas dentro de la historia de la sensual rubia por excelencia, las cuales muy pocos conocen", afirma Netflix.

¿Quén fue Anna Nicole Smith?

Originaria de Houston, Texas, Anna Nicole Smith fue una modelo, actriz y personalidad televisiva que debutó en Playboy como Playmate del año en 1993.

Marcas como Guess, H&M y Heatherette fueron algunas para las que modeló; sin embargo, uno de sus principales hitos fue su matrimonio con J. Howard Marsahall, multimillonario de 89 años con el que contrajo nupcias en 1994.

Su publicitada relación y posterior batalla legal por el patrimonio de Marshall, tras su muerte en 1995, marcaron su camino en la televisión, lo que la llevó a figurar en programas de realidad y otras producciones.

Smith tuvo un hijo de su primer matrimonio, en 1985, Daniel -quien murió en 2006- así como una hija, Dannielynn Birkhead, quien actualmente tiene 16 años y con la que convivió unos pocos meses.

Mira el tráiler de 'Anna Nicole Smith: You don't know me' a continuación: