Nataly Gutierrez de Exatlón envuelta en drama por infidelidad

Nataly Gutierrez la Basquetbolista y participante del programa Exatlón México de 32 años de edad anunció al conductor Antonio Rosique su retirada de la competencia para atender una situación en casa en relación a su hijita Amber, al parecer a causa de una supuesta infidelidad.

La situación legal de custodia de su pequeña hija, se había complicado debido a los celos que Gabriel Zamorano mostró tras acusarla de infidelidad con uno de los compañeros del equipo rojo en una de las temporadas.

Esta situación en casa de la competidora, exige que regrese a casa, entre lágrimas, ella contó a sus compañeros de competencia que efectivamente había tenido problemas con su ex pareja Gabriel Zamorano.

La competidora se enteró de la gravedad de la situación en casa, mientras en grabaciones del programa recibió la videollamada de su madre, quien la puso al tanto del tema y le compartió información de la situación y los cuidados de su hija y su ex pareja.

"Ella feliz, ella contenta, haciendo sus cositas de la escuela (...) todo bien con la niña, no te preocupes, pero la situación legal de la niña se está complicando un poquito".

Fueron las palabras que la Madre de Nataly, le compartió para enterarla de la situación.

En redes sociales, el supuesto amorío de Natalia la hacían relacionarse con su compañero escarlata en dos temporadas del programa Exatlón México, en donde al enterarse su ex pareja Gabriel Zamorano decide romper el compromiso de matrimonio, pero continuaron haciendo una vida en pareja.

Declaraciones de Gabriel Zambrano

El atleta y basquetbolista menciona que la intención no es quitarle a Nataly la custodia de su hija, más bien su intención era cuidarla mientras ella grababa el programa de televisión, así poder aprovechar a pasar tiempo con la niña.

"No tengo porqué dar explicaciones, lo único era poder ver a mi hija y cuidarla como siempre el tiempo que ella estaría dentro [de Exatlón México]... la situación es que no me dejaban ver a mi hija".

Comenta Zambrano