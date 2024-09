¿Música que escuchas influye en tu inteligencia? Estudios revelan sorprendentes resultados

Un estudio del Consejo Mundial sobre la Salud Cerebral (GCBH, por sus siglas en inglés) reveló que la música tiene un impacto en la estimulación cerebral.

De acuerdo con el informe, escuchar música activa varias áreas del cerebro, incluyendo las relacionadas con la audición, el lenguaje, las emociones, la memoria y las habilidades de razonamiento.

¿QUÉ TIPO DE MÚSICA PUEDE AFECTAR LA INTELIGENCIA?

Un estudio titulado Music that Makes You Dumb, realizado por el programador Virgil Griffith, refirió que géneros musicales como el reguetón y el hip hop, pueden no ser tan benéfico para el desarrollo intelectual.

Griffith expuso que estos géneros se caracterizan por estructuras musicales repetitivas y letras simples, lo que podría no activar de manera efectiva la estimulación cognitiva.

De acuerdo con The Wall Street Journal, Griffith analizó datos de Facebook sobre preferencias musicales y puntajes SAT en varias universidades.

Al final, detectó una correlación entre la preferencia por estos géneros y un menor rendimiento académico.

¿QUÉ MÚSICA FAVORECE EL DESARROLLO COGNITIVO?

Un estudio de 2023 llevado a cabo por las universidades de Warwick y Birmingham en el Reino Unido destacó por su parte los beneficios del rock para la inteligencia.

La investigación concluyó que las personas que escuchan rock tienden a tener un coeficiente intelectual más alto.