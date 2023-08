Muere William Friedkin, director de El Exorcista ¿De qué falleció?

La mañana de este lunes 7 de agosto se confirmó la muerte del famoso director William Friedkin a los 87 años de edad, quien será recordado por la obra clásica de terror "El Exorcista"la cual salió en el año 1973.

La noticia de su muerte fue confirmada por Sherry Lansing esposa de William Friedkin y por el decano de la Universidad de Chapman, Stephen Galloway quien era gran amigo del director, ambas fuentes fueron citadas en la revista Variety, sin embargo, hasta la redacción de esta nota no se han revelado las causas oficiales de la muerte.

¿Quién fue Willian Friedkin?

Nació el 29 de agosto de 1935 en Chicago, fue en 1962 cuando comenzó su paso por la televisión, en donde dirigió algunos de los capítulos de Hitchcock presenta.

Su pasión por la dirección fue tomando fuerzas al participar en cintas como Good Times (1967), The Birthday Party (1968), The Night They Raided Minsky´s (1968) y Los chicos de la banda (1970).

Pero no fue sino hasta 1972 cuando ésta tenía 35 años de edad que ganó su primer premio Oscar como director de la cinta The French Connection, la terna estuvo muy reñida pues compitió con Stanley Kubrick (La naranja mecánica), Peter Bogdanovich (The Last Picture Show) y Norman Jewison (El violinista en el tejado), sin embargo, su trabajo fue reconocido por La Academia.

Aunque en 1973 la cinta "El Exorcista" lo llevó nuevamente a que su nombre estuviera entre los nominados a las estatuillas de oro, esta vez no logró ser el ganador de una de ellas, sin embargo, dicha película se ha convertido en un clásico en la historia del cine de terror, amada por el público.

Pese a la gran trayectoria que ya tenía Willian Friedkin no volvió a ser nominado en los Premios Oscar, aunque sí ganó otros premios como Festival Internacional de Cine de Cannes por Bugg en 2006, y en 2011 en el Festival Internacional de Cine de Venecia ganó el "Ratón de Oro" por Killer Joe y además recibió el "León dorado a toda una trayectoria".