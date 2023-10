Muere Burt Young, Paulie de la saga de Rocky Balboa

Una noticia enlutó no solo a la industria del cine, sino también al boxeo, cuando en las últimas horas del miércoles 18 de octubre se hizo oficial el fallecimiento del actor Burt Young, quien es más conocido por su papel de Paulie Pennino, cuñado de Rocky Balboa, interpretado por Sylvester Stallone.

Burt Young habría muerto el pasado 8 de octubre en su casa de Los Ángeles, California, aunque la familia del actor de 83 años de edad decidió darlo a conocer hasta esta semana, causando un gran revuelo en la industria del entretenimiento.

No se informaron las causas de la muerte de Burt Young, que también tuvo participación en diversos proyectos para cine y televisión como Chinatown, Once upon a time in America y the Sopranos.

Un hombre y artista increíble: Stallone sobre Burt Young

Sin embargo, Burt Young siempre quedó en el imaginario popular como ese hombre rudo, carnicero de mediana edad en Filadelfia y hermano de Adrianna Pennino, quien a la postre, en la pantalla de plata, se volvió la esposa de uno de los boxeadores más populares de Estados Unidos.

La noche del miércoles, Sylvester Stallone dedicó una emotiva publicación en sus redes sociales tras hacerse público el fallecimiento de Burt Young: "Mi querido amigo, fuiste un hombre y un artista increíble, el mundo y yo te extrañaremos mucho. Descansa en paz".

Burt Young, cuyo nombre original era Gerald Tommaso DeLouise, nació en Nueva York, y sirvió en la Marina de Estados Unidos antes de dedicar su vida a la actuación. Incluso, mucho antes de soñar con ser ´familia´ de Rocky Balboa, practicó el box de manera semiprofesional.