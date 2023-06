Morrissey vuelve a México para celebrar 40 años de trayectoria

México será el primer país con el que el que Morrissey inicie su gira de aniversario, 40 Years of Morrissey, con un show la noche del 10 de septiembre en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

Así lo dio a conocer el cantautor británico en sus redes sociales, donde confirmó su recorrido por Latinoamérica y Estados Unidos como parte del cierre de 2023.

"¡Nos vemos allá!", escribió el ex vocalista de la banda The Smiths junto al calendario de sus presentaciones.

Morrissey visitará Latinoamérica y Estados Unidos con gira de aniversario

El intérprete de ´First of the gang to die´ iniciará su gira de aniversario ´40 años de Morrissey´ en la capital mexicana, show que llevará además a Perú, Colombia, Chile, Argentina y Brasil, donde se presentará en Sao Paulo y Brasilia.

En octubre, llevará su música a Estados Unidos, donde comenzará sus presentaciones el día 7 en Orlando, Florida, seguido de shows en Hollywood, San Petersburgo, Atlanta, Memphis, Nashville, Washington y cuatro en Nueva York.

¿Cuándo inicia la venta de boletos para 40 Years of Morrissey?

Los boletos para el show 40 Years of Morrissey iniciarán con preventa bancaria el jueves 29 de junio.

La venta general para los boletos del 10 de septiembre en el Palacio de los Deportes se realizará el día 30.

Morrissey alista shows en Reino Unido durante julio

El cantante inició el 2023 con una serie de presentaciones por Europa con el show ´Live in concert 2023´, el cual lo llevó a Francia, Bélgica y Reino Unido durante marzo.

Será en julio cuando regrese a los escenarios, esto con dos shows en Israel, tras los cuales volverá a Reino Unido para ofrecer ocho conciertos, de los cuales seis ya cuentan con sold out.