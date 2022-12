Montserrat Oliver se deshizo de objetos de lujo; rechaza apego a ´marca´

Ante los pocos días que faltan para celebrar Navidad, las conductoras de Montse & Joe debatieron en una reciente emisión sobre los gastos excesivos que suelen hacer las personas en esta temporada.

"A mí me pasó algo en mi vida, que yo tenía muchas cosas de marca y de repente me cayó el 20 y dije: '¿sabes qué?' Yo no soy esto y regalé todas mis cosas", aseguró Oliver.

Entre risas, mencionó que su hermana se quedó con aquellos productos de lujo. Agregó que "sintió rico" poder deshacerse de objetos con los que no se siente identificada ni representan lo que realmente es, además de que así pudo comprarse su anhelado rancho.

"Dije: 'Esta no soy yo', qué padre que lo tuve, pero prefiero tener mi ranchito, o sea, gastas tanto en ropa, bolsas, en cosas tan banales que ahí están y te vuelves un holder de ropa porque al rato pasa de moda".

Añadió que está de acuerdo en que a veces uno adquiera alguna prenda de una marca exclusiva, pero no en gastar todo tú sueldo en ello.

"Cómprate una buena bolsa, una chamarra, unos zapatitos, pero ¿gastar tanto en ropa y no tener luego nada? Hay gente que no es dueño de algo, no tienes ni casa ni departamento ni nada, pero gastas en apariencias".

La conductora se mostró a favor de hacer gastos con conciencia y no derrochar el dinero sólo por conseguir un status. Aseguró que ella no es apegada a lo material.

"Es la mugre competencia que tenemos y rivalidad entre nosotras, solitas que nos inventamos porque ni al caso... A mí no me pasa eso", dijo Montserrat Oliver.