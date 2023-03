"La clave está en 'para qué'": Mónica Borda presenta su libro 'Una actitud de huevos'

¿De qué sirve salir de tu zona de confort, entrar en acción, si tu actitud no es la correcta? Es la pregunta que Mónica Borda se planteó tras la publicación de su libro ´Hay que tener más huevos que esperanza´ (2020), el cual le llevó a crear ´Una actitud de huevos´, publicación que invita a transformar nuestra visión de la vida cambiando el ´porqué´ por el ´para qué´ de las cosas.

"La actitud es el tinte con el que decides pintar tu vida", afirmó la autora en entrevista vía Zoom con Galería.

"Puedes decir si es oscuro o transparente, que te deje ver con claridad; pero las actitudes se aprenden, se adoptan. Ojo: se vuelven hábitos, pero se aprenden. Entonces es una cuestión de decisión también."

"La actitud define tu vida y se convierte en un pensamiento, un pensamiento se convierte en tus acciones y tus acciones en tu resultados; entonces tenemos que ser muy conscientes con qué actitud estás viviendo y de eso se trata ´Una actitud de huevos´."

- Durante el confinamiento, la gente empezó a adentrarse en la lectura, a crear y también a pedir ayuda, ¿qué propones con este libro?

- Mi libro no es de recetas infalibles para el éxito, lo que sí es, es un libro de autoexploración. Al único que no podemos engañar en esta vida es a nosotros mismos y de eso se trata ´Una actitud de huevos´, de que realmente hagas conciencia con qué actitudes estoy viviendo.

También te cuestiono, ¿realmente quieres cambiar tu actitud? Porque también te tienes que hacer responsable de tus sueños, de lo que quieres para tu vida y es ahí donde se da ese cambio, ese matrix que cambia completamente tu realidad.

Pero la actitud es una decisión, es como la felicidad, uno no puede pasar cosas felices diario, la vida es vida y pasa de todo, y tú decides ser feliz. La actitud es eso, los lentes con los que decides ver la vida.

-¿Cómo ha sido la retroalimentación de ´Una actitud de huevos´?

- Ha sido buena; la gente me dice: ´Mónica, ¿cómo cambio mi actitud?

Porque como seres humanos qué pasa, muchas veces tienes al novio de tus sueños, el trabajo de tus sueños, la casa que siempre habías querido, por lo que tanto luchaste en tu carrera y de repente piensas ´¿Y si ya no me quiere? ¿Y si me corren? ¿Y si se incendia la casa? ¿Y si ya no la puedo pagar?´, porque estamos predestinados a esa parte de pensar mal.

Pero digo ¿y si lo volteamos? Para poder ver lo positivo necesitamos decidirnos, cambiar el hábito de pensar mal.

¿Qué les recomiendo? Primero que nada, si quieres cambiar tu actitud, lo primero que tienes que hacer es dejar de preguntarte por qué: ¿por qué me pasa esto a mi? ¿Porqué me dejaron? ¿Por qué no me dieron el ascenso?

La clave esta en para qué. Todo el tiempo hay que preguntarnos para qué: ¿Para qué no me quisieron? ¿Para qué no me aceptaron? ¿Para qué no me dieron el ascenso? El para qué te abre a la lección, al aprendizaje.

La actitud no la vean como un reto de ´todo este año, todo este mes, voy a tener una buena actitud´, no. Los reto a que diario, cuando bajen sus pies de la cama, decidan quién quieren ser hoy, por dia. ¿Qué quiero que la gente sienta de mi?

Haz un esfuerzo diario, quién quieres ser, qué quieres que los demás piensen de ti. Digan quién quieren ser, y como las actitudes son un hábito, cuando menos te das cuenta ya no haces un esfuerzo por tener una buena actitud.

- ¿Cómo vas a circular esta publicación o ya estás preparando otra?

- Vamos a darle este año unos meses a ´Una actitud de huevos´; realmente mis libros no todos tienen una segunda parte, el próximo me encantaría platicar del miedo, porque creo que es el cáncer emocional de los seres humanos.

Pero vamos a seguir trabajando mucho en ´Hay que tener más huevos que esperanza´, salir de la zona de confort, entrar en acción, pero ahora trabajando con nuestra actitud, dándonos cuenta quiénes somos, porque esa es la actitud tal cual. Entonces, a seguir trabajando duro en este libro.

- Como autora, ¿qué te deja ´Una actitud de huevos´?

- Pasé hace poco por un momento muy complicado e hice las tareas, los ejercicios y el ejerciio de realmente decidir que, aun a pesar de mis circunstancias, iba a vivir con una buena actitud viviendo el para qué.

Lo que me deja es darme cuenta que lo que escribí se puede hacer; obviamente necesitamos tomar la decisión y el esfuerzo, y que al final no importa lo que suceda en nuestra vida, siempre va a haber cosas muy dolorosas.

Pero siempre vamos a tener la elección de cómo lo quieres ver, lo quieres vivir y de eso depende la actitud que tomes ante todo en la vida.

La autora

Mónica Borda es psicóloga con especialidad en Neuropsicoeducación y Neuroliderazgo por la Universidad de Nueva York.

Es creadora del Test de la Personalidad y cuenta con más de 20 años de experiencia impartiendo conferencias y cursos de inteligencia emocional en empresas de diversos sectores.