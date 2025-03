A tan solo unos días del Festival Vive Latino, la banda Molotov anunció una importante noticia: su vocalista y guitarrista, Tito Fuentes, no estará presente en el escenario debido a problemas de salud.

Tito Fuentes se enfoca en su salud

El propio Tito compartió la noticia a través de un comunicado en sus redes sociales, donde explicó que se encuentra en un proceso de rehabilitación. Por esta razón, decidió tomarse una pausa en su carrera para concentrarse completamente en su recuperación.

"Poniendo mi salud como prioridad, he decidido no regresar hasta estar al 100%", señaló el músico, quien no detalló la naturaleza de sus problemas de salud, pero dejó en claro que esta decisión es fundamental para su bienestar.

Molotov se presentará sin su vocalista en el Vive Latino: Esta es la razón

Jay de la Cueva toma el relevo

Para no dejar a los fans sin el esperado show, Molotov anunció que Jay de la Cueva será quien ocupe el lugar de Tito durante esta "etapa de transición".

El propio Fuentes destacó la elección del músico, asegurando que Jay no solo es "un musicazo y gran amigo", sino también uno de los miembros fundadores de la banda.

Con esta decisión, Molotov buscará mantener la energía y esencia que caracteriza sus presentaciones en vivo.

Jay de la Cueva y Molotov

Reacciones del público

La noticia ha dividido opiniones entre los seguidores de la banda. Mientras algunos expresaron su apoyo a Tito con mensajes de amor y buenos deseos, otros manifestaron su inquietud ante su ausencia.

Comentarios como "Mucho amor y abrazos querido Tito", "Me encanta Jay; pero Molotov sin Tito, sonara extraño", y "Bienvenido Jay de la Cueva" inundaron las redes sociales.

Un mensaje de esperanza

Tito concluyó su mensaje agradeciendo el respaldo del público: "Espero regresar pronto y gracias siempre", escribió, dejando abierta la posibilidad de reincorporarse en el futuro.

Cabe recordar que, además del Vive Latino, Molotov está por iniciar una gira para celebrar sus 30 años de carrera, aunque aún no se ha confirmado si Fuentes se unirá a la banda para entonces.