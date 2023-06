Teloneros; Mi satisfacción el apoyo a los demás: Viann Enríquez (+Video)

Aceptar que hay un problema, informarse y buscar una red de apoyo, es lo que la cantante Viann Enríquez recomendó a las víctimas de violencia intrafamiliar, lo que la armó de valor para pedir justicia y ser una voz para aquellas mujeres que no encuentran una salida.

"Me gusta mucho lo que tiene que ver con el apoyo, encontré una satisfacción en el apoyo a las personas" VIANN ENRÍQUEZ CANTANTE

"Viví violencia familiar, hay diversas formas, pero por lo general el agresor trabaja con la mentalidad de la víctima, de manera que te vuelves cautivo, en mi caso me volví codependiente, en mi mente necesitaba de esa situación, no tiene que ver con Viann (la artista), sino con Vianney", expresó la solista.

Vianney del Carmen Pérez Enríquez, nombre real de la cantante, fue la invitada al más reciente programa de la tercera temporada de ´Teloneros´, en los estudios de Diario del Istmo, donde dejó ver su lado sensible y de resiliencia, a la par de su expresividad en el escenario.

"La vida me ha puesto en la situación en la que conozco el tema, no soy licenciada, no me gusta lo que tenga que ver con el derecho, pero con base en mi experiencia me da la pauta para poder orientar a las personas, incluso cuando les doy mi opinión les digo: ´a mí me funcionó, pero busca ayuda aquí´, me tocó vivirlo, mucha gente me ayudó", indicó.

EL ARTE ES PROYECTAR

A la par de ser cantante, Viann Enríquez es modelo y emprendedora, actividades que compagina al ser madre soltera, siendo desde los 22 años cuando comenzó a dedicarse a la música, pues ser extrovertida le ayudó en su desenvolvimiento.

Viann Enríquez está comprometida con las causas nobles.

Entre sus influencias musicales destacan Rocío Dúrcal, Lupita D´alessio, Pimpinela, Amanda Miguel, José José, Dulce, Marco Antonio Solís, Luis miguel, Alejandra Guzmán, Gloria Trevi, Flans, Timbiriche, Yuri, Ana Gabriel, Hombres G, Maná, Soda Estéreo, entre otros.

"La música no sólo se canta, la música se interpreta, soy una persona en creer que la música es arte, que el arte es expresar sentimientos e ideas y si tú no puedes contagiar a la persona de esa emoción, no estás haciendo arte", remarcó Viann Enríquez.

Viann participó recientemente en el Festival Quetzalcóatl Vive #InvasiónJarocha y el Primer Festival Musical contra la Homofobia y la Transfobia, además de tener eventos privados o en bares de la ciudad; ella gusta de las baladas, jazz, blues, bossanova, cumbias, pop y rock.

"Me gusta mucho lo que tiene que ver con el apoyo, encontré una satisfacción en el apoyo a las personas, si alguien se me acerca a preguntarme algo, siempre trato que de mí salga algo positivo... mi educación siempre ha sido en pro de ayudar a las personas", expresó.

En el 2018 grabó su primer cover en video ´Cómo han pasado los años´, mientras que temas como ´5 minutos´ y ´Doctor psiquiatra´, son muestra de su desenvolvimiento escénico, lo que la llevó a ser una de las maestras del reality show ´Ídolo del Sur´ en su primera edición.

Sin embargo, sus interpretaciones van más allá, se suman a la causa que promueve el empoderamiento a la mujer y su reconocimiento.

La intérprete gusta de cantar varios géneros musicales.

"Hasta que no lo aceptes y no lo asimiles, no accionas... me creía lo que me decían, mucho de lo que ahorita soy no lo habría logrado con la mentalidad que tenía en ese momento, porque era tú no puedes, tú sin mí no sales y tuve que aprender muchas cosas, si tú identificas un problema investiga para empezar, investiga qué es una relación tóxica o de codependencia", destacó.

Es así como Viann Enríquez promueve su compromiso de apoyo y sororidad a las mujeres, demostrando lo resiliente que es, un ejemplo de entereza con la gracia de una sirena, con su voz que traspasa fibras sensibles.

"Cuando tú conoces con qué te enfrentas se caen esas ideas y así es cómo pude salir, viví un duelo dentro de la relación, hubo muchas personas que me apoyaron, cuando estás ahogado buscas salir hubo una que me ayudó, que en paz descanse, mi situación era literal que me decían si tú no sales de aquí, sales en una caja y yo me lo creía", dijo.

Ella entendió que vino a esta vida a aprender y a ser feliz, por lo que se rodea de gente con valor y amor, mientras que en el espectáculo sabe que el show tiene que continuar, pues es una bomba en el escenario.