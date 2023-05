Influencers mexicanos reseñan maquillaje de Yeri Mua x Beauty Creations

Kunno

El amigo de la influencer jarocha detalló, a través de la cuenta @nuestrosecretomx, el contenido de la colección completa de maquillaje.

"Todos sabemos que la Yeri se maquilla divino y aquí están los secretos", aseguró Papi Kunno, quien recomendó principalmente cómo utilizar los productos.

Florencia Guillot

La influencer regiomontana fue de las primeras en reseñar la colección de maquillaje de la 'Bratz jarocha', donde a través de un video denominado 'Lo pruebo todo y te digo la verdad', utilizó desde las paletas básicas hasta los glitters.

"El maquillaje me pareció bueno", aseguró Guillot, quien destacó que sus favoritos fueron el delineador, lipstick y gloss de la colección.

Carmen Campos

"Esta es la colección más esperada del año", comentó la joven influencer de maquillaje, quien quedó sorprendida por los glitter de la colección.

Andy Jiménez

"Está impactante", aseguró el make up artist Andy Jiménez, quien probó la paleta de sombras y rubor con un maquillaje "muy a mi estilo", como afirmó.

Yoshi Meza

La youtuber sinaloense realizó un maquillaje con los productos de la colección y resaltó algunos detalles, como los colores o funcionalidad.

"Algunas cosas me gustaron, algunas no, pero estoy muy feliz", aseguróMeza, quien invitó a seguirla en sus redes para 'poner a prueba' maquillaje que no pudo reseñar en su video de YouTube.