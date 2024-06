MasterChef Celebrity 2024: ¿Por qué Laura Bozzo renunció al reality?

La cocina más famosa de México "MasterChef Celebrity 2024" continúa causando controversia en redes sociales, pues como cada semana, uno de los famosos resulta eliminado y otros más con el mandil negro, por lo que los fans del reality show no han dejado de hacer notar sus preferencias hacia alguno de los concursantes, una de ellas: Laura Bozzo, quien esta semana decidió salir por cuenta propia del programa, aquí te contamos más.

El episodio de este domingo 16 de junio, sorprendió a todos con una renuncia voluntaria por parte de Laura Bozzo, debido a que "La señorita Laura" se encontraba realizando el reto de eliminación junto a Harold Azuara, Ferka, Rossana y Ernesto Cázares.

El primer platillo tuvo la indicación de prepararse en una freidora de aire y con una proteína: pollo y/o pescado, donde Laura tuvo el menor puntaje con 4 puntos y la más alta fue Rossana con un puntaje de 10, pero repentinamente Laura Bozzo levantó la mano y pidió su salida, cediendo su lugar a Harold Azuara.

Adoro a @haroldazuara y espero que gane??lo mejor que me pasó en @MasterChefMx

Fue a través de redes sociales donde Laura expresó la razón por la que abandonó el programa:

En esta vida uno tiene que escoger sus batallas y no perder el tiempo por eso decidí abandonar @MasterChefMx primero está mi salud me dolía muchísimo la mano pero más allá de eso la energía negativa de los hielitos hipócritas espero gane mi @haroldazuara

Laura se despidió de los jueces y de sus compañeros, no sin antes tachar a sus demás compañeros de la competencia como hipócritas:

Ya no puedo tolerar esta situación; de energía negativa. He decidido darle las gracias a mis chefs. Mi función aquí terminó, no se puede ser tan hipócrita.