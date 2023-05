Martha Higareda responde a críticas por sus anécdotas

La actriz mexicana Martha Higareda ha salido a defenderse tras verse envuelta en una polémica luego de que varios usuarios en redes sociales la acusaran de inventar sus historias.

Higareda aseguró que todas sus anécdotas son reales. En una entrevista con el programa "Chisme No like", declaró que tiene la libertad de contar las historias que ha vivido en sus 20 años de carrera, aunque respeta a quienes no le creen.

"Yo tengo la libertad de contar mis anécdotas y compartirlas, como la gente tiene la libertad de creerlas o no", afirmó Higareda en la entrevista.

La actriz reiteró en varias ocasiones que lo que cuenta es cierto y que ha vivido varias cosas tanto en su carrera como en su vida personal.

A pesar de las críticas recibidas, Higareda no se deja amedrentar y sigue adelante con su carrera, demostrando que no tiene nada que ocultar. ¿Serán ciertas sus historias? ¿O serán solo una invención de su mente? La verdad solo ella la sabe.