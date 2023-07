¿Si la cachó en sus brazos? Martha Higareda le recuerda a Ryan Gosling su anécdota

Martha Higareda compartió durante un podcast con Yordi Rosado que tuvo la oportunidad de hablar con Ryan Gosling cuando vino a la premier en México de la película de Barbie.

En la plática que tenía a distancia con Yordi, Martha Higareda le confesó que durante una entrevista que les realizó, en el último minuto, aprovechó para recordar a Gosling cuando le salvó de que cayera en un restaurante de Los Ángeles, California, Estados Unidos, anécdota que tomó por sorpresa al actor que ahora interpreta a Ken.

¡Le cuenta historia a Ryan Gosling!

Al tenerlo de frente, Martha Higareda no perdió la oportunidad para ratificar su anécdota y por la cual muchos internautas "se la han agarrado de bajada" con memes, pues a muchos les resultó inverosímil que Ryan Gosling "llegara como un héroe a salvarla de caer".

Esto fue lo que le dijo:

"Bueno, esto es un momento muy importante para mí porque hace mucho tiempo hubo una situación que pasó en un restaurante, completamente casual, en la que yo estaba cenando con una amiga. Me puse de pie y mi suéter se quedó atorado en una silla y me moví y, esto fue en Los Ángeles, y me moví así y de repente me tropiezo y un chico me agarra rápido. Entonces volteo y eres tú (...) esto pasó hace muchísimo, probablemente no te acuerdas, pero para mí fue un momento muy específico".

Con asombro, el famoso preguntó a Martha en qué restaurante había sucedido eso, porque evidentemente no lo recordó al instante, y la mexicana dijo que en La Poubelle.

Martha insistió en que Gosling probablemente no recordara esa anécdota; sin embargo, le agradeció por haber sido caballeroso con ella. El actor, sorprendido, dijo:

"Un placer, qué restaurante fue (...) en el lugar exacto en el momento preciso".

Dijo Ryan Gosling.

Aunque todo parece indicar que esa historia fue real, Martha Higareda sigue estando en el ojo público, pues los internautas continúan creyendo que todo fue una invención.