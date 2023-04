Maribel Guardia rompe en llanto en su regreso al teatro (+Video)

Tras la muerte de su hijo Julián Figueroa, la actriz y cantante Maribel Guardia decidió tomarse un tiempo alejada de los escenarios para tratar de sobrepasar la tan difícil noticia. Por ello, era difícil saber cuándo volvería al mundo del espectáculo.

Tal vez por eso a muchos sorprendió verla repentinamente actuando en la obra ´Lagunilla mi Barrio´, donde Alma Cero estaba ocupando el papel de Maribel Guardia como Doña Lancha; pero ¿por qué volvió tan pronto?

La misma actriz platicó con medios al terminar la presentación; ahí, dijo que volvió porque tuvo una visión de su hijo Julián, en la cual él estaba rodeado de luz y con una enorme sonrisa.

"En el rosario de Julián, cerrando los ojos, empecé a rezar y en eso vi a Julián (...) Lo vi lleno de luz, con una sonrisa increíble; me abrazó y sentí toda la luz y la felicidad que él sentía.

"Me abrazó como tres veces, se veía pleno; veía su pelo pero como formas de luz. Fue la manera en que mi hijo me dijo ´no te preocupes, mamá, estoy bien´", compartió.

@MaribelGuardia Regresa a Lagunilla mi barrio llena de aplausos. pic.twitter.com/OaS3Dneo2P — La Portada A.I (@LaPortadaAI1) April 22, 2023

Asimismo, la costarricense se dijo sorprendida por todas las muestras de cariño recibidas en redes sociales, en muchos casos de mujeres que también han perdido a sus hijos y a las cuales trató de contestar personalmente.

Reiteró entonces que es momento de seguir con su vida, como Julián hubiera querido, estando cerca de su nieto José Julián y de su nuera, quienes en algún momento tendrán que hacer su vida después de este terrible momento.

Tras la presentación de ´Lagunilla mi Barrio´, Maribel Guardia recibió una ovación de pie en el Centro Cultural Teatro II tanto por parte del público como de sus compañeros.

Ahí uno de los momentos más conmovedores fue cuando el elenco cantó el tema Yo sin tu amor; fue ahí cuando la cantante no contuvo las lágrimas, frente a la mirada de cientos de personas que reconocieron el profesionalismo de la actriz.