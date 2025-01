Maribel Guardia en pleito legal por su nieto; nuera destapa infidelidad de su esposo (+Video)

La actriz y cantante Maribel Guardia se encuentra en medio de una disputa legal por la custodia de su nieto, José Julián, hijo del fallecido Julián Figueroa. La situación se ha intensificado tras las declaraciones de su exnuera, Imelda Tuñón, quien reveló una presunta infidelidad de Marco Chacón, esposo de Guardia, desatando aún más la controversia.

Las acusaciones de Imelda Tuñón

Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, aseguró que su relación con Maribel Guardia y Marco Chacón se deterioró después de descubrir que Chacón presuntamente engañó a la actriz y mantuvo una relación con una exalumna de la universidad donde trabaja. Según Tuñón, este hecho generó tensiones que llevaron a acciones legales en su contra.

Además, Tuñón señaló que, tras mudarse de la casa de Guardia, su hijo fue retenido sin su consentimiento. Según su testimonio, Maribel Guardia y Marco Chacón intentaron llevarse al menor de la escuela, lo que provocó la intervención de las autoridades y que el niño quedara bajo resguardo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

También negó categóricamente haber introducido hombres a la casa de su exsuegra, como lo declaró Maribel Guardia, afirmando que las únicas personas que la visitaron fueron amigos cercanos.

El comunicado de Maribel Guardia

En respuesta a la controversia, Maribel Guardia publicó un comunicado en su cuenta de Instagram, donde expresó su preocupación por la seguridad de su nieto y explicó las razones detrás de la denuncia legal.

"Con dolor comunico que me he visto en el deber moral de poner una denuncia contra la madre de mi nieto, con el único afán de defender su integridad. No tengo más interés que su bienestar y estabilidad."

Enfatizó que su único objetivo es proteger a su nieto y que ha actuado dentro del marco legal para garantizar su seguridad.

Tras la denuncia interpuesta por Maribel Guardia, José Julián quedó bajo el resguardo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Según Tuñón, el niño no fue entregado de inmediato a su madre, quien esperó afuera de la dependencia durante más de 14 horas.

La viuda de Julián Figueroa calificó el acto como un intento de separarla de su hijo y expresó su intención de emprender acciones legales en contra de Maribel Guardia y Marco Chacón, incluyendo la solicitud de una orden de restricción.

Este conflicto familiar ha generado gran impacto en el mundo del espectáculo y sigue en desarrollo. Se espera que en los próximos días se aclaren más detalles sobre la custodia del menor y el rumbo legal que tomará el caso. Mientras tanto, tanto Maribel Guardia como Imelda Tuñón se mantienen firmes en sus respectivas posturas.

