Marea Violeta celebra cuarta tertulia musical en Veracruz

El Teatro Fernando Gutiérrez Barrios de Boca del Río albergó la cuarta Tertulia por la Vida, Equidad y Libertad de las Mujeres que organiza la Red Nacional de Refugios.

Encabezada por la cantautora Vivir Quintana, artista clave del movimiento feminista, el concierto contó con el rap de Prania Esponda y Dayra Fyah, a la par del R&B latino de la cantautora yucateca Belle Delouise, quien compartió temas con tintes maya.

El evento, organizado por la mencionada red, en colaboración con Hispanic in Philantropy, contó con la presencia de público en general y organizaciones como Brujas del Mar y el Movimiento de Asistencia a la Mujer Veracruzana AC (MOVAMBER), quienes se unieron en el recinto boqueño para continuar con la ´Marea Violeta´ del organismo.

WENDY FIGUEROA, directora de la Red Nacional de Refugios.

"Este espacio fue pensado hace un año porque, como psicóloga feminista, creo en la importancia que a través de la música, el arte, expresar nuestros sentires, pensares y hacer de esto una revolución a través de nuestras voces y exigencia", expresó Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, al introducir el concierto.

"Uno de los objetivos de esta Marea Violeta, el que podamos, desde la voz de estas potentes compañeras, resignificar, pero seguir exigiendo; la exigencia es indispensable, porque es un derecho", aseguró.

A continuación, compartimos los mensajes y repertorio del elenco de la Marea Violeta, cuya quinta edición se realizará en el norte del país.

Vivir Quintana

La headliner de la Marea Violeta y creadora del actual himno feminista, ´Canción sin miedo´, tomó el escenario con su guitarra electroacústica y usando el pañuelo verde en su cuello.

Su recital, que inició con ´Sorora´, seguido de ´Las luces de la tarde´, ´Al tiro´ -uno de sus primeros corridos-, ´Claro que no, ´La casa de la esquina´ y ´Yo te espero´.

Asimismo, interpretó el tema ´Mi refugio´, el cual compuso para la Red Nacional de Refugios y, como broche de oro, pidió a Belle Delouise a acompañarla en el escenario con el tema ´Canción sin miedo´, del cual la yucateca compartió versos en maya.

"Lo mejor que me sale hacer en la vida es escribir canciones y transformarlas en historias de la cotidianidad de muchas compañeras y la Red Nacional de Refugios son unas de las compañeras que me hacen a mi tener toda esta fuerza para seguir compartiendo música."

"Y aprender la sororidad que es vernos a nosotras como compañeras, porque podemos no ser amigas tal vez, pero si podemos ser buenas compañeras y estar aquí compartiendo", expresó al público.

Prania Esponda

La activista y rapera feminista originaria de Tlaxcala compartió un repertorio reciente cuyas letras relatan los lamentables sucesos contra la población femenina.

"El estado no ha podido proveer la posibilidad de que las mujeres no mueran, no sean asesinadas y creo que si el estado no puede proveer eso, no puede parar a los feminicidas."

"Tenemos que recordar que con esas mujeres hay una deuda y que si no podemos estar seguras, por lo menos debemos darle un espacio donde puedan llegar, externó sobre la Marea Violeta.

Temas como ´Soy María, pero no santa´, ´Nos vemos en las calles´, ´Fuimos todas´, ´Las que nacieron peleando´ evocaron a la situación nacional, de la cual recordó con casos y cifras nacionales sobre feminicidios.

"Solamente las mujeres salvarán a las mujeres", expresó al despedirse del escenario.

Dayra Fyah

Gestora cultural, instructora de autodefensa y rapera feminista, Dayra Fyah compartió temas como ´Mañana volveré´, ´Quisiera´, ´Mi delito´ y ´Aullido colectivo´.

Originaria de Ecatepec, Estado de México, la cantante aseguró que al movimiento feminista "se nos criminaliza, se nos señala, se nos culpa", en todo México.

Sin embargo, destacó las reacciones en Veracruz, donde el género masculino se burla de este.

"El asesino hoy se llama sociedad", comentó al citar uno de sus temas.

"En la publicidad para este evento, casi 120 reacciones eran ´me divierte´ de vatos (hombres) y dije ´Wow´ porque estaba pautado para Veracruz. Eso nos deja ver en donde estamos, qué escenario estoy pisando y por eso es importante decir estas cosas", afirmó.

Belle Delouise

La cantautora yucateca de R&B latinoamericano debutó en Veracruz con Marea Violeta. En el show, donde fue invitada especial, interpretó temas como ´Malixita´ y ´Tsuru tuneado´, que forman parte de lo que será su primer álbum, ´Homemade´.

"Está inspirado en mis raíces. Con este álbum busco resignificar lo que es ser una mujer descendiente de raíces indígenas", expresó.