¿Niño o niña? Maite Perroni revela el sexo de su bebé

En enero pasado, la actriz y cantante Maite Perroni dio a conocer que está en espera de su primer hijo. Desde entonces, los rumores en torno a ello no han dejado de sonar y, ahora, fue revelado el sexo de su bebé. ¿Quieres saber cuál es?

Fue en el matutino Hoy donde se informaron más detalles sobre el primogénito de la integrante de RBD, luego de que esta otorgara una entrevista a la revista Caras en la que relató cómo ha llevado su embarazo y los síntomas que ha tenido hasta el momento.

Maite Perroni y su esposo Andrés Tovar revelaron que tendrán una niña. Y aunque tienen muchos nombres pensados para ella, aún no se han decidido por uno. Se prevé que la bebé nazca entre abril y mayo, según lo dicho recientemente por su compañera Dulce María.

"Definitivamente va a ser una niña muy amada, consentida y muy apapachada. Espero y deseo que podamos guiarla de la mejor forma", expresó la cantante en la entrevista.

Así se enteró de su embarazo

Para Maite, el embarazo fue toda una sorpresa, de la que se enteró justo un mes antes de contraer matrimonio con Andrés Tovar, gracias a la insistencia de un amigo que la impulsó a realizarse una prueba.

De acuerdo con la artista, a principios de septiembre comenzó a sentirse "rara" y a presentar un cansancio excesivo, el cual atribuyó a su carga de trabajo; sin embargo, a petición de su amigo decidió hacerse la prueba... y ya tenía dos semanas de embarazo.

"Estábamos en la planeación de la boda y, un mes antes de la ceremonia, el 8 de septiembre estando en Barcelona, porque había ido a mi prueba de vestido, estaba en el atelier de Rosa Clara viendo los ajustes y detalles de los vestidos".

"Al día siguiente de la prueba empecé a sentirme distinta, me di cuenta que no estaba bien y pensé que era el cansancio, las horas de vuelo, tanto trabajo, pues no había parado, pero lo que menos pensé fue que ya estuviera embarazada", dijo la cantante.